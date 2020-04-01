Проткнул губу медицинской иглой и повесил плакат Джигана на стену: прямой эфир Насти Ивлеевой с Тимати

Настя Ивлеева в течение месяца в 20:30 проводила прямые эфиры в Instagram. И гостем последнего выпуска ее проекта стал Тимати, сообщает peopletalk.ru

Забегая вперед, отметим: эфир смотрели единовременно 550 тысяч человек! Молодец, Настюша!!! Напомним, рэпер не соглашался принять участие в шоу блогера, но Настя не отчаялась и попросила подписчиков написать рэперу в Instagram: «Тимати в «Прямой карантин»». Он согласился, но попросил Ивлееву тщательно подготовиться. И Настя сделала это!

Ивлеева и Тимати крутили колесо, на котором выпала цифра, и согласно номеру выполняли задание. Первое испытание пришлось проходить рэперу. Он положил продержал во рту соус табаско 30 секунд. «У меня все онемело, я рта не чувствую», – прокомментировал он. Насте же пришлось отправиться в гардероб и порезать любимую вещь.

Дальше Тимати прошелся босыми ногами по мышеловкам, а Настя легла на доску с гвоздями и спела любимую песню рэпера. «Это невозможно, это очень больно. Все, было, я спела», – сказала Настя.

Затем Тимати выпил Тантум Верде с лимоном и солью! А после Настя и рэпер сразились в поединке: кто съест большее количество бургеров за минуту. В итоге рэпер съел три бургера, а Настя — один. И каждому за плохой результат досталось по наказанию – удар электрошокером.

Острожно: в видео есть ненормативная лексика

После условия стали жестче! Тимати пришлось сыграть в ножички. «Ты просто жесткий, сумасшедший, засчитано, прекращай!» – прокричала Ивлеева. И в свою очередь получила три «леща»: ударила сама с себя рукой, лещом и мухобойкой.

Дальше больше! Тимати проколол губу медицинской иглой насквозь. Рэпер долго держал ее внутри, а Настя просила его прекратить и убрать детей от экрана! Затем Ивлеева нарисовала хной надпись Black Star на лбу и щеке, а Тимати раскрасил себя малярной краской (которая, на секундочку, не смывается).

Острожно: в видео есть ненормативная лексика

Потом Насте выпало творческое задание. Она намазала грудь краской, отвернулась от экрана и нарисовала картину бюстом, которую потом должна продать, а деньги направить на благотворительность. Рэперу пришлось разлить масло по полу и прокатиться на животе, а Настя уронила на себя три кактуса. «Кактусу ничего не было, а вот я проткнула спину», – призналась Настя.

Острожно: в видео есть ненормативная лексика

И под конец Тимати разбил телефон молотком, поджег руку и повесил плакат Джигана на стену. «Джига, я знаю, когда ты выйдешь из рехаба, ты обязательно увидишь это видео. Тебе обязательно душевных сил, спокойствия, терпения и, так сказать, здоровья. Я повешу это на удачу здесь», – сказал рэпер. Ну, у нас нет комментариев! Просто Настя и Тимур классные и безбашенные!