Врачи официально подтвердили диагноз Анастасии Заворотнюк

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Слухи о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше получили подтверждение. Как стало известно, артистка сейчас находится дома со своей семьёй. Она находится в сознании и уже возвращается к любимым занятиям: чтению книг и общению с близкими, сообщает 7days.ru

Как сообщил журналистам анонимный источник, Заворотнюк после всех операций на головном мозге «осталась адекватным человеком». Первое время после больницы она перемещалась по дому в инвалидном кресле, но сейчас уже пробует вставать и ходить самостоятельно.

Анастасия пребывает в хорошем настроении: много времени проводит с младшей дочкой Милой и улыбается. На фоне лечения гормональными препаратами она набрала лишний вес. Когда курс лекарств закончился, актриса начала возвращаться в прежнюю форму.

Одновременно с этой информацией врачи официально подтвердили диагноз Заворотнюк. У неё действительно глиобластома (рак головного мозга). Документ с описанием болезни Анастасии попал в СМИ. Лечение актриса проходит в одном из филиалов ГКБ. Хотя выживаемость при этом диагнозе всего 5%, врачи дают хороший прогноз. Решающую роль в реабилитации актрисы сыграло лекарство из Стэнфордского университета.

Ранее в прессу попали сообщения, что Анастасия пошла на поправку. Актриса долгое время находилась в реабилитационном центре, но недавно врачи отпустили её домой. На днях дочь Заворотнюк Анна поделилась кадрами празднования Пасхи в загородном особняке своей матери. Теперь стало очевидно, что этот светлый праздник семья отметила в полном составе — Анастасия на тот момент была уже дома.







