"Джонни, ты?": российские фанаты атаковали инстаграм Джонни Деппа. Флешмоб запустил Гарик Харламов

Новость о том, что Джонни Депп наконец завел аккаунт в соцсетях, вызвала бурную реакцию подписчиков по всему миру: многие из них не могли поверить, что страницы в инстаграме и фейсбуке действительно ведет сам актер.

Появление Деппа в инстаграме не оставило равнодушным и российского комика Гарика Харламова. В своем микроблоге он опубликовал пост с призывом "поприветствовать" актера в инстаграме "как мы умеем". Харламов предложил подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один-единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?".



Российские фанаты с энтузиазмом восприняли предложение Харламова и устроили настоящую атаку на страницу Джонни Деппа. Сначала они писали ему лишь предложенную Гариком фразу, а потом и вовсе запустили под постами актера "русский чат", в котором в шутку начали давать рекламные объявления.

А что, гараж никто не продает здесь? И рецептом кулебяки не поделится?

Почему никто до сих пор не продает здесь маски?

Продам стол под ТВ, недорого.

Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы.

Подобная атака в прошлом году произошла в инстаграме Леди Гаги — тогда интернет-пользователи толпами ходили на страницу в инстаграме звезды, чтобы обсудить расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. Сам Депп на шутки под своими постами пока никак не отреагировал — то ли не понял русского юмора, то ли просто не обратил внимания (в конце концов, всего за несколько дней на актера подписалось более 3,4 миллиона человек!). Однако русские поклонники явно не намерены сдаваться и продолжают писать Джонни по сотни комментариев в день. Кстати, не исключено, что отчасти Джонни понимает смысл фраз, которые люди пишут ему в комментариях, ведь около года назад в прессе ходили слухи о том, что он встречается с уроженкой Санкт-Петербурга Полиной Глен. Однако довольно быстро разговоры об этом романе утихли, из чего фанаты сделали вывод, что Джонни и Полина расстались.







