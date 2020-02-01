В следующем году Эстонию представит победитель Eesti Laul 2021

Дата публикации: Вчера, 17:43 Просмотрено: 70

"Очень, очень жаль, - прокомментировал генеральный продюсер Томи Рахула в интервью ERR. - Жаль артиста и его комаду, которые во имя этого проделали огромную работу".

Уку Сувисте. Автор: Лийза Похлак

Рахула подчеркнул, что это решение зависело не от Эстонии. Так что в следующем году Уку Сувисте, по крайней мере с той же песнью, не удастся выступить. "К сожалению, в новом году будет новый конкурс. И его победитель поедет на "Евровидение", - отметил Рахула.

Никто не поедет через полтора года с теми же самыми песнями, они уже не новые. У меня какого-то пакета помощи на данный момент нет. Конкурс Eesti Laul открыт для всех авторов и артистов, - пояснил Рахула. - Такие решения даются нелегко, и от форс-мажора никто не защищен".

Сувисте преследует невезение, связанное с "Евровидением". Он уже получал дисквалификацию на Eesti Laul, оставался на втором месте, ведя напряженную борьбу, в прошлом году должен был объявлять от Эстонии баллы, но тоже что-то не сложилось по независящим от артиста причинам.

Источник: rus.err.ee