ВИДЕО: появился трейлер фильма Нолана, съемки которого проходили в Таллинне

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В четверг, 19 декабря, состоялась официальная премьера полноценного трейлера фильма "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Съемки фильма в том числе проходили и в Таллинне - возле Горхолла и на Лаагна теэ.

Съемки фильма прошли в том числе и на Лаагна теэ в Таллинне. Фото: кадр из трейлера

Как рассказал Кристофер Нолан в интервью изданию Entertainment Weekly, "Довод" стал смешением разных жанров, на которое режиссер пошел ради создания захватывающего и свежего кино. "Этот фильм точно станет самым масштабным на международном уровне. Мы снимали в семи странах, повсюду, с самым выдающимся кастом и внушительными декорациями. Вне сомнений, это мой самый амбициозный проект", - сказал режиссер.

Судя по трейлеру, главного героя после участия в операции по освобождению заложников забирают в тайную организацию, сталкивающуюся со сверхъестественным. С помощью манипуляций со временем члены этой организации планируют остановить Третью мировую войну.

Трейлер на русском

Трейлер на английском

Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.

Съемки в Эстонии проходили в июле и вызвали существенные изменения в организации дорожного движения в Таллинне.

Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

Источник: rus.err.ee