ВИДЕО: появился трейлер фильма Нолана, съемки которого проходили в Таллинне

Отдохни / ОкрошкаВИДЕО: появился трейлер фильма Нолана, съемки которого проходили в Таллинне
Дата публикации: Вчера, 11:23 Просмотрено: 146
В четверг, 19 декабря, состоялась официальная премьера полноценного трейлера фильма "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Съемки фильма в том числе проходили и в Таллинне - возле Горхолла и на Лаагна теэ.
Как рассказал Кристофер Нолан в интервью изданию Entertainment Weekly, "Довод" стал смешением разных жанров, на которое режиссер пошел ради создания захватывающего и свежего кино. "Этот фильм точно станет самым масштабным на международном уровне. Мы снимали в семи странах, повсюду, с самым выдающимся кастом и внушительными декорациями. Вне сомнений, это мой самый амбициозный проект", - сказал режиссер.
Судя по трейлеру, главного героя после участия в операции по освобождению заложников забирают в тайную организацию, сталкивающуюся со сверхъестественным. С помощью манипуляций со временем члены этой организации планируют остановить Третью мировую войну.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.
Съемки в Эстонии проходили в июле и вызвали существенные изменения в организации дорожного движения в Таллинне.
Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.
Источник: rus.err.ee