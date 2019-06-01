"Круто ты попал"... За расставание с Тимати Егор Крид будет платить еще долго

Дата публикации: Сегодня, 13:45 Просмотрено: 147

Артисты все чаще стали уходить из лейбла Тимати, причем мало кому удалось расстаться с продюсером на дружеской ноте. Казалось, только Егор Крид смог отстоять выгодные условия. Однако StarHit выяснил, что не такие уж они и выгодные.

screenshot - youtube

Говорят, что за право выступать под своим сценическим именем Егор вынужден выплатить компании крупную сумму — 102 миллиона рублей (почти 1,5 млн евро). Половину долга исполнитель хита “Серцеедка” уже погасил, сам того не желая: руководство просто не выплатило ему зарплату на эту сумму. Вторую часть у Крида заберут из гонорара за новые концерты и альбомы. Впрочем, даже закрытие долга перед лейблом не поможет артисту полностью уйти в свободное плавание. По слухам, он все равно будет делить доходы от музыкальных композиций с бывшим начальством.

О том, что прощание с Тимати было для Крида болезненным, рассказывал и другой “раскольник“ — рэпер L’One (к слову, он оказался должен компании еще больше — почти 2,5 млн евро). “Крид не ушел из Black Star полюбовно. На нем и его песнях заработано много миллионов рублей. На мой взгляд, это нельзя назвать “полюбовно”, — сказал музыкант.