В интернете открылась платформа для просмотра эстонских фильмов

Отдохни / ОкрошкаВ интернете открылась платформа для просмотра эстонских фильмов
Дата публикации: Сегодня, 11:54 Просмотрено: 130
С 12 декабря эстонские фильмы доступны в платной веб-среде netikino.ee. К просмотру представлены художественные, документальные и анимационные фильмы.
Фильмы доступны с субтитрами на русском и английском языках. Фото: netikino.ee
"Задача Netikino – дать возможность смотреть новые и старые эстонские фильмы зрителям во всем мире. На данный момент в каталоге представлено 50 фильмов. Коллекция будет пополняться каждую неделю", – сообщил основатель киноплатформы Ээро Ныгене.
Для более комфортного пользования фильмы можно смотреть без регистрации. Цены за просмотр составляют от 1,30 евро до 5,90 евро. Фильмы доступны с русскими и английскими субтитрами.
Источник: rus.err.ee