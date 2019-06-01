В интернете открылась платформа для просмотра эстонских фильмов

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С 12 декабря эстонские фильмы доступны в платной веб-среде netikino.ee. К просмотру представлены художественные, документальные и анимационные фильмы.

Фильмы доступны с субтитрами на русском и английском языках. Фото: netikino.ee

"Задача Netikino – дать возможность смотреть новые и старые эстонские фильмы зрителям во всем мире. На данный момент в каталоге представлено 50 фильмов. Коллекция будет пополняться каждую неделю", – сообщил основатель киноплатформы Ээро Ныгене.

Для более комфортного пользования фильмы можно смотреть без регистрации. Цены за просмотр составляют от 1,30 евро до 5,90 евро. Фильмы доступны с русскими и английскими субтитрами.

Источник: rus.err.ee