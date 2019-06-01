«Я играл в школьных спектаклях не из любви к театру, а чтобы пропускать уроки!»

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В американский прокат ограниченным показом 1 ноября вышел новый фильм знаменитого режиссера Мартина Скорсезе. Картина называется «Ирландец» и основана на реальных событиях. Бюджет фильма составил, по словам Скорсезе, 159 миллионов долларов. В ней впервые за многие годы снова сыграли вместе два величайших голливудских актера - Роберт де Ниро и Аль Пачино. Компанию им составили не менее известные Джо Пеши и Харви Кейтель.

«Меня часто называют занудой, зазнайкой и мизантропом. Предупреждаю всех: на самом деле я гораздо хуже!» – Аль Пачино.

«Благодаря специальной технологии мы с Бобом стали моложе на 30 лет»

- Мистер Аль Пачино! Это огромная честь - беседовать с вами. Спасибо, что выбрали для нас минутку. При вашей огромной занятости…

- Господи, мне всегда приятно пообщаться. Я же итальянец. Мы любим поговорить. А занятость… Знаете, я очень занят последние лет 50-60. Боюсь, если обращать на мой график внимание, на разговор времени никогда не будет. Так что валяйте, задавайте ваши вопросы.

- «Ирландец» - фильм, которого ждали так долго и с таким нетерпением.

- Вы в этом уверены?

- Да. Причин для этого много. Вы и де Ниро снова вместе. Вы и Скорсезе вообще впервые вместе! Расскажите, как Роберт и Мартин уговорили вас сняться в этом проекте?

- Вам бы в рекламные агенты идти работать. Черт, мне самому захотелось посмотреть этот фильм. Как вы сказали, он называется?

(Смеется.) Ладно, хватит дурачиться. На самом деле, «Ирландец» - один из многих фильмов, которые ежегодно снимаются в Америке. Но это настоящий долгострой. Де Ниро и Скорсезе пришли меня уговаривать сниматься в нем, если не ошибаюсь, семь лет назад. А они уже носились с этой идеей еще несколько лет на тот момент. Вот и считайте. Выходит, работа над картиной велась лет 12, а то и больше. При этом идея же замечательная! Боб и Марти взахлеб рассказывали о ней. А я сидел, смотрел на них, слушал и все время думал: «Парни, а чего вы так распинаетесь передо мной уже несколько часов? Я давно согласен». Проблема была не в том, хочу я сниматься в этой картине или нет. Конечно, хочу. А вот смогу ли? У меня загруженный график. У де Ниро еще хуже с этим. Скорсезе не успевает снять один фильм, как берется за следующий. И жизнь доказала, что я не зря сомневался. Сначала мы с трудом утрясли наши рабочие графики. Затем еще с большим трудом Марти нашел деньги.

Это была та еще эпопея! Крупные студии, услышав, что Скорсезе просит 200 миллионов долларов, тут же отказывались. Они же понимали, что Марти не станет снимать экранизацию комиксов. Ну, не его это, понимаете? Вываливать такие деньги на криминальную драму с кучей старперов в основных ролях? Это нужно быть сумасшедшим.

- И тогда Скорсезе пошел к Netflix?

- Да, когда его с «Ирландцем» послала Paramount. А руководство Netflix сразу сказало: «Мы в деле. Деньги будут». Приятные люди, честное слово.

- А почему Скорсезе нужны были такие большие деньги? Из-за ваших гонораров?

- Ха! Если бы мне столько платили за роль, я бы давно вышел на пенсию. Нет, Марти придумал этот трюк с омолаживанием. В фильме много сцен воспоминаний. И наши герои в них моложе на 30-40 лет, а то и больше. Марти хотел добиться максимальной естественности. Тут никакой грим не поможет. Сделать человека старше очень просто. А вот моложе. Но такая технология, оказывается, есть. Только дорого все это. Каждый эпизод снимали девять камер одновременно с разных точек. Я не силен в этом, знаю только, что потом эти кадры накладывались друг на друга, их обрабатывала специальная компьютерная программа, и мы молодели. Когда Боб и я увидели себя на экране в этих сценах, мы не поверили. И оба выпалили: «С таким методом мы еще лет 30 можем сниматься!»

- Чем отличается эта технология от десятков других? Компьютеры есть компьютеры.

- Я тоже так думал. Но посмотрите на результат. Мы там живые, настоящие! И это все игралось нами на самом деле. Менялись потом только лица. Скорсезе нам все время напоминал: «Аль, Боб! Как вы встаете из кресла?! Вам же сейчас 45. Вот и поднимайтесь на ноги как 45-летние!»

- Трудно было сниматься в таком фильме?

- Непросто. Мне уже 79. Скоро 80 стукнет. А тут 209 минут экранного времени. Это 108 дней съемок, 309 сцен, 117 разных локаций. Но сценарий прекрасный. И было бы преступлением его испортить.

«Джимми Хоффа уступал в популярности только одному человеку в Америке - президенту Кеннеди»

- Фильм основан на реальных событиях. Это криминальная драма, которые так любит Скорсезе…

- Я бы не стал называть «Ирландца» криминальной драмой. Это значительно сужает рамки того, о чем мы хотели рассказать в фильме. Криминальная составляющая в нем, безусловно, есть. Но это рассказ о власти, это история Америки.

- Вы сыграли в картине Джимми Хоффу. Личность легендарная и весьма противоречивая. Что знали о нем до начала съемок?

- Мои представления об этом человеке оказались на поверку весьма поверхностными. Я знал, что Хоффа был популярным профсоюзным лидером. Слышал, что он как-то был связан с мафией. Конечно, знал, что Джимми бесследно пропал. Не знать этого - все равно, что не знать, что случилось с Джоном Ф. Кеннеди! Но чем больше я работал над ролью, тем глубже узнавал Хоффу.

Понимаете, в 60-х Джимми уступал в популярности только одному человеку в Америке - президенту Кеннеди. Простые люди боготворили Хоффу. Власть его боялась. В 1964 году его приговорили к 15 годам тюрьмы. Он долго пытался обжаловать приговор, но в итоге отправился за решетку. В декабре 1971 года Ричард Никсон распорядился сократить срок заключения, и Хоффа досрочно вышел на свободу, дав слово, что в течение 10 лет не будет заниматься профсоюзной деятельностью. А 30 июля 1975 года он бесследно исчез. Хоффа знал слишком много и представлял опасность для многих.

- «Ирландец» претендует на то, чтобы заявить о раскрытии этого старого дела…

- Я вам так скажу: фильм снят по воспоминаниям Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Это один из самых известных киллеров в истории Америки. Он отправил на тот свет не менее 25 мафиози. Его рассказы записал Чарльз Брандт, автор нескольких документальных детективов, человек с надежной репутацией. Его книга о Ширане называется «Я слышал, ты красишь дома». Так вот, Брандт утверждает, что Ирландец незадолго до смерти (Фрэнк Ширан умер 14 декабря 2003 года в возрасте 83 лет. - Ред.) сам признался ему, что убил Хоффу. Почему я не должен верить Ширану? Почему я не должен верить Брандту? Как говорит один из персонажей нашего фильма, «если эти люди смогли убить президента США, то почему они не могли убить президента профсоюза?»

- Вы не первый, кто сыграл Хоффу в кино. В конце 70-х это сделал Сильвестр Сталлоне в фильме «Кулак». В 1992 году Джек Николсон в картине «Хоффа»…

- Я уважаю и Слая, и Джека. Они исходили из того, что было известно о Джимми на тот момент, когда снимались названные вами картины. У нас и Скорсезе было гораздо больше информации. Поэтому мой Хоффа отличается.

- Помните, где и когда познакомились с де Ниро?

- Конечно. Это было на 14-й улице в Нью-Йорке. Мы случайно столкнулись на тротуаре. Я шел со своей тогдашней подругой Джилл Клейбур. К сожалению, ее уже нет с нами. Так вот, она радостно поздоровалась с этим парнем, который врезался в меня. Оказалось, они были знакомы по занятиям в школе актерского мастерства Сары Лоуренс. К тому же вместе снимались в фильме Брайана де Пальмы. Не помню название… Но речь не об этом. Джилл представила нас с Бобом друг другу. Я сразу почувствовал в нем мощную харизму. Потом Джилл сказала мне: «Этот парень - величайший актер. Увидишь!» И я увидел (смеется).

- Я так понимаю, вы с де Ниро потом часто встречались, дружите по сей день. Как же так вышло, что два друга, два прекрасных актера, столь редко снимались вместе?

- Мы сами не понимаем. Думаю, это произошло из-за того, что я в начале своей карьеры играл преимущественно в театре. Кино меня не привлекало. А Боб сразу все силы бросил туда. А потом многие режиссеры не хотели сводить нас вместе, считая, что мы очень похожи.

- Внешне?

- Вы мне льстите. Нет, манера игры, темперамент, типаж, если хотите. Я этого никогда не понимал. Ведь мы с Бобом абсолютно разные.

- В чем находите мотивацию каждый день вставать и идти на работу?

- В моих детях. Лучшая мотивация. Они постоянно меняются, и мне приходится меняться, чтобы оставаться с ними на одной волне. Дети помогают оставаться молодым, находиться все время в движении. С ними жизнь похожа на взрыв. Как у отца и деда, у меня бывают взлеты и падения. Но это все равно взрыв. Грех жаловаться…

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