Алексей Чумаков: «Ради дочери приходится относиться к себе бережнее, чем раньше»

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Гастроли, съемки в кино, работа над новыми песнями и даже книгами (не все знают, что Чумаков еще и писатель) - вот основные составляющие жизни Алексея. Однако теперь, когда он стал отцом, артист старается свой график выстраивать так, чтобы, несмотря на сверхзанятость, как можно чаще видеться с дочерью Амелией.

«Когда работал на стройке, уставал меньше»

- Как вы с дочкой проводите время?

- Мы много гуляем, смотрим мультики, обнимаемся, едим вместе. Бывает, я засыпаю, а Амелия ползает по мне. Раньше старался вместе с Юлей (супруга Алексея, певица Юлия Ковальчук - прим. ред.) укладывать спать, но сейчас я отвлекаю ее, поэтому теперь это делает только жена…- Взрослеет ребенок, хочет больше общаться с папой. У вас концерты почти круглый год. Как не обделять родных вниманием?- Я и Юля достаточно серьезно заняты. Но есть очень важная деталь, которая играет нам на руку: мы абсолютно свободные люди. У нас нет никого, кому мы подчиняемся: кроме Бога, родителей, собственного зрителя, президента страны и закона.

- То есть над вами нет продюсеров?

- Конечно, нет. Мы сами распоряжаемся собственным графиком. И если я долго не видел дочь, то прошу концертного директора какое-то время меня не трогать. Всех денег не заработаешь. А фундамент любви к ребенку, ее правильное отношение к жизни формируется сейчас. Жизнь не ждет, когда я вернусь из очередного концертного тура, чтобы научить чему-то свою дочь. Она учится здесь и сейчас, с тобой или без тебя. Просто учится разному. И если в нужный момент тебя не было, не рассказывай потом, что все получилось не так, как ты хотел.

Поэтому мы стараемся проводить с Амелией много времени. Как только заканчивается концерт, сразу спешим домой. Например, ближайшие три недели я буду на гастролях, но потом я возьму пару недель отдыха и просто проведу это время с семьей. Свобода - это всегда большой плюс. Если бы Амелия родилась раньше, я бы видел ее реже. Сейчас же могу себе позволить баловать ее, посвятить ей столько времени, сколько я хочу. Спасибо Богу за все.

- Когда вы пишете музыку или книгу, вам требуется уединение, особые условия?

- Мы с Юлей вместе почти 12 лет, поэтому нам не нужно ничего друг другу объяснять. Мы уже все давно знаем. Когда я пишу, Юля никогда не отвлекает меня. Она, конечно, может постучать в дверь студии, сказать или спросить что-то важное или заботливо предложить кофе. Но она никогда не будет сидеть рядом и разговаривать со мной о неуместном. Юля сама пишет песни и прекрасно понимает, как важно быть наедине с самим собой в такие моменты.

- Многие, став родителями, берегут себя, больше заботятся о здоровье. Вы, повзрослев и став отцом, больше бережете себя?

- У меня эти перемены связаны не столько с рождением ребенка, сколько с тем, что я физически стал больше уставать. Работа артиста на самом деле влияет на здоровье. Всем кажется, что артист - это легко и красиво. Вышел, спел и ушел. Или снялся в шоу, которое идет полтора часа в эфире, - и свободен. На самом деле, чтобы вышло полуторачасовое шоу, нужно сниматься как минимум 16 часов. Про то, что происходит до съемок, в момент подготовительного периода, я вообще молчу. А чтобы снять полуторачасовое кино, нужно не меньше 30–40 съемочных дней по 18 часов каждый. Для того, чтобы приехать и спеть на одном концерте, ты должен перелететь на самолете из одного конца страны в другой, восстановиться хотя бы как-то, отработать концерт, не спавши, перелететь в другой город и так далее.

- 16 ноября у вас большой концерт в Москве - соприкосновение с 7 тысячами душ в «Крокусе». Это будет новая программа?

- Конечно, без песен, которые уже полюбились людям, не обойтись. Но будет несколько крутых новинок. Также прозвучат песни, которые я обычно не исполняю в своих программах. Я всегда делаю акцент на музыку и на музыкантов. В этом году не будет симфонического оркестра, как в прошлом, но будут кое-какие сюрпризы и в аранжировках, и в самом действии. Самое главное - я хочу сделать акцент на контакт с публикой, чтобы зритель стал частью самого шоу, а не просто свидетелем его.

«Попса и поп-музыка - разные вещи»

- Вы как-то сказали, что не прислушиваетесь к советам продюсеров и отказываетесь писать и исполнять музыку, которая, скажем так, попроще. Тогда какая музыка ваша? Посложнее?

- Совсем нет. У меня абсолютно внятная и понятная многим поп-музыка - просто сделанная не на коленке, а в больших студиях, в живом звучании, и оттого выглядящая на первый взгляд сложновато. Вообще что такое поп-музыка? Это популярная музыка разных жанров, только и всего. Поп-музыкой можно величать абсолютно все: от Моцарта (дико популярная классика), до Дэвы Премал (философская этника, невероятно востребованная в дорогих спа-центрах). К сожалению, часто в понятие «поп-музыка» вкладывается уничижительный смысл - «попса», но поп-музыка и попса - это принципиально разные вещи.

Безусловно, общий вкус публики слишком засорен. И нравится всем - это часто признак безвкусицы. Но ведь есть огромное количество людей с отличным вкусом! Это люди, которые не просто мимоходом слушают хиты. Это люди с более широким и чутким восприятием музыки, а значит, и жизни в целом. Они вникают в то, что слушают. Моя аудитория знает Стиви Уандера, Брайана МакНайта, группы Shakatak и Earth, Wind & Fire. Я ни в коем случае не обвиняю тех, кто не слушает такое. Просто на мое творчество откликаются чаще всего те, кто знаком с определенным стилем и подходом в музыке.

- Теперь модно с раннего детства приобщать ребенка к музыке. Как развиваете в этом плане свою дочь?

- Я убежден, что человек рождается уже с определенным опытом. Прежде чем начать приобщать к чему бы то ни было, нужно понять, к чему именно тяготеет ребенок. Нужно распознать его уже развитый до этого талант. Мы пока не знаем, к чему тянет Амелию. Слишком рано. Но я уже могу показать дочке, например, то, что круто в музыке. Опять-таки, на мой взгляд. Могу продемонстрировать собственный вкус в том или ином виде творчества в надежде на то, что он и ей придется по вкусу. В надежде на то, что мы совпадем и в этом. Поэтому мы с Юлей ставим Амелии джаз, много классики. В музыке ведь есть энергия. Когда звучит классика, даже вода замерзает иначе, иначе кристаллизуется. Это доказанный факт. И мы, как любящие, нормальные родители, просто хотим подарить своему ребенку умиротворение, а не внушить ей, что творчество определенного вида необходимо в ее жизни. Пусть уж сама решает, приобщаться к такому или нет.

- А вот знаменитые спортсмены часто говорят: за ребенка в детстве нужно сделать выбор, так как чем раньше он начнет занятия, тем успешнее у него сложится карьера.

- Если родители столь чутки и мудры, что оказываются безошибочны в своем вердикте, то я аплодирую им стоя. Иначе может быть сломана судьба. Я знаю огромное количество людей, окончивших школу по классу, например, скрипки, но больше никогда не взявших в руки инструмент. Я видел многих, кто ходил на спортивную гимнастику и ничего, кроме проблем с позвоночником, не поимел. А бывают примеры похуже: человек продолжает по инерции заниматься не тем, чем хотел бы. Всю жизнь, так и не найдя в ней себя. Талант, конечно, развивается с опытом, но и на ментальном, и на духовном уровне, а не только технически. Именно поэтому у нас толком нет нормальных музыкантов. Они есть, конечно, но для 145-миллионной страны, их, прекрасных, ничтожно мало. Именно поэтому у нас почти нет современных гениальных композиторов. Нет прорыва. Потому что многие дети занимаются по жизни не тем, чем хотят, а тем, что выбрали для них их родители.

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