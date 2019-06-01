Стволовые клетки: что нужно знать

Дата публикации: Вчера, 16:52 Просмотрено: 122

В последнее время стало очень популярным использование стволовых клеток. Один из ведущих специалистов в медицине Anti Aging Ирина Тривакс объясняет минусы и плюсы трендов в медицине нестарения и отвечает на вопрос, стоит ли гнаться за вечной красотой и молодостью и возможно ли сохранить все это, не делая каких-либо процедур.

Иллюстративное фото.

Индустрия омоложения с каждым годом набирает обороты. Поддерживать молодость хотят все, и многие готовы сполна вкладываться в вечную красоту. Однако все ли процедуры полезны?

Ликбез: как работают стволовые клетки

Идея использовать стволовые клетки, обогащая их индивидуальным генетическим материалом пациента, родилась еще в 80-х. В идеале это выглядит так: изношенный и не совсем здоровый орган получает подсадку молодых здоровых клеток, которые обогащают его своей молодостью и здоровьем, и через какое-то время мы имеем полностью обновлённые ткани и, следовательно, здоровое сердце, молодую кожу, крепкие мышцы и кости.

Что такое Vampire Facial

Это тренд, который развивается как альтернатива ботокс-терапии и который стал популярен в частности благодаря Ким Кардашьян. Суть заключается в том, что с помощью внутрикожных инъекций стволовых клеток, полученных из собственной ткани пациента, врач добивается омолаживающего воздействия. «Усиливающий эффект» этого метода создает использование крови плаценты.

Как все происходит под микроскопом

Под микроскопом четко видно, что при делении стволовой клетки одна из двух новых клеток остаётся неизменной, а вторая реагирует на окружающие клетки и, делясь здоровой информацией, оздоравливает ткани. Для стимуляции регенеративных процессов кожи используются те стволовые клетки, которые можно получить из жировой ткани. Омолаживающий эффект заключается в повышении содержания эластина в коже, сохранении подкожного лицевого жира, что и убирает морщинки и пигментацию.

В кабинете врача это происходит так: на первом этапе у пациента под наркозом методом липосакции забирают определённое количество (около 150 мл) жировой подкожной ткани, затем в специальной лаборатории в стерильных условиях стволовые клетки отделяются от жировых, и уже через 4-5 часов их получают специалисты для терапии. Интересно, что стволовые клетки можно сохранить в жидком азоте на срок до 30 лет и использовать их значительно позже для регенеративных процессов.

Еще один метод омоложения кожи – это инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы, полученной из крови самого пациента. С помощью этого метода также можно добиться хорошего эффекта, но в этом случае количество стволовых клеток несравненно меньше.

Есть ли риски?

«Так в чем же дело?» – скажете вы. Почему мы до сих пор не имеем возможность обновлять свое тело при первых же признаках его болезни или износа? Дело в том, что риск такой терапии всетаки есть. Мы пока не в состоянии влиять на скорость и качество «специализации» стволовых клеток. Быстрее всего получают новый профиль стволовые клетки, полученные из плаценты. Но тут медицина вступает в конфликт с этическими принципами нашего общества (например, во многих странах Европы такие методы запрещены). Кроме того, в большинстве случаев для стимуляции развития стволовых клеток используется синтетический гормон роста. Именно с ним связывают нарушения иммунитета и появление злокачественных опухолей. В 2007 году в Германии даже был принят закон, который серьезно ограничивает применение эмбриональных стволовых клеток, мотивируя это именно опасностью образования злокачественных опухолей.

ok-magazine.ru



