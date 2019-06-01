+ВИДЕО. Эстонская певица Ника прошла этап слепых прослушиваний в телеконкурсе "Голос"

Эстонская певица Ника Марула (Прокопьева) прошла слепое прослушивание на телепроекте Первого канала "Голос".

Ника исполнила песню Алекса Клэра "Too Close".

Наставники восьмого сезона "Голос" - Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. К Нике из наставников повернулась Гагарина.

"Хорошая, солнечная, профессиональная. Я бы обязательно повернулся, если бы разбирался в таком виде музыки. Ничего общего с эстонской робостью это не имело", - прокомментировал Сюткин выступление Ники.

"Я очень рад, что Полина нажала кнопку, потому что реально иногда мне казалось, что очень большое сходство в каком-то диапазоне у вас с ней, и я уверен, что она вас научит многому. Я бы хотел, чтобы она научила вас петь, в первую очередь, на родном языке, это очень важно. Я не нажал кнопку, потому что все равно для меня это было достаточно холодно, так по-эстонски сдержанно в чувствах, и мне не хватило какой-то эмоциональности", - отметил Меладзе.

"Если Полина нажимает, то я не нажимаю", - был краток Шнуров.

В 2018 году Ника была финалисткой конкурса Eesti Laul.

Источник: rus.err.ee