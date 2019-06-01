Растения, которые непременно нужно укрыть перед заморозками

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Роза

Даже наиболее выносливые ее сорта нуждаются в тщательной подготовке к низким температурам. Существует несколько вариантов укрытия этих экземпляров: сухой тип; частичное прикрытие; присыпание и т. п.

Каждый из них зависит от особенностей сорта и его зимостойкости. Укрывают розы не раньше последних чисел октября, иначе повышенная температура станет провоцировать рост побегов и корней. Специалисты рекомендуют вначале дождаться температуры -7 °С, а затем уже приступать к мероприятиям.

Иллюстративное фото.

Клематис

Обрезанные до уровня почвы экземпляры будет достаточно просто окучить и присыпать землей. Тем видам, которым требуется сохранить побеги, создают укрытия с воздушно-сухой защитой, предотвращающей не только вымерзание корней и побегов, но и их переувлажнение с последующим гниением.

Укрывать клематисы нужно, ориентируясь не на календарные периоды, а на температурные условия: от -4 до -5°С. Обычно подготовка этих цветов к зиме начинается в ноябре.

Гортензия

Не всем видам гортензий требуется укрытие на зиму. Существуют сорта, отличающиеся высокой зимостойкостью, к ним относятся:

метельчатые; древовидные.

Тем не менее, высаженным в открытый грунт молодым экземплярам понадобится утепление корневой системы. Эту процедуру можно провести посредством мульчирования.

Нуждаются в укрытии такие виды гортензий, как: крупнолистная; дуболистная; пильчатая.

Их необходимо успеть укрыть до наступления первых заморозков, так как даже минимальное понижение температуры (до -1 и -2°С) станет губительным для растения. В качестве материала для укрытия можно использовать мешковину, спанбонд и т. п.

Хризантема

Хризантеме понадобится укрытие, когда температура в дневное время опустится до 0 °С. Утепление кустов осуществляют при помощи следующих средств: древесная стружка (крупная); агроткань; опавшие листья; торф.

Не рекомендуется готовить хризантемы к зиме слишком рано, низкая температура должна постоять несколько дней. Весной укрытие необходимо убрать сразу после схода снега.

Рододендрон

Несмотря на то, что многие сорта этого растения отличаются устойчивостью к низким температурам, большинство из них нуждаются в укрытии, поскольку гибнут при — 20 °С. Утеплять рододендрон нужно после того, как температура достигнет -15 °С, особенно это касается молодых саженцев (до 3 лет). При нестабильных показателях температуры с укрытием рекомендуется повременить, так как может начаться гниение корневой шейки растения. В качестве укрывного материала обычно используют: древесные опилки; лапник; сухие стебли кукурузы.

Также сооружают термоизоляционные настилы и защитные конструкции.

Пион

Подготовка пионов к зиме включает обрезку, подкормку и укрытие. В связи с тем, что ростовые почки пионов залегают всего лишь на глубине 3-6 см, кустарник необходимо окучить с наступлением холодов. После этого посадки прикрывают мульчей (опилками, перегноем, торфом, лапником и т.п.). Толщина укрытия не должна быть меньше 20 см.

Ирис

Ирисы утепляют на зиму после первых заморозков, приблизительно это происходит во второй половине ноября. Растение укрывают соломой, торфом или перегноем с расчетом того, чтобы слой над корнями был 10 см, сверху него укладывают лапник.

Ежевика

Утеплить ежевику нужно сразу же после того, как температура понизится до — 5 °С. С этой целью используют солому, ботву овощей, торф, опавшие листья и т. п. Также можно сооружать укрытия из синтетических материалов.

Как правило, подготовка к зиме состоит из нескольких этапов, каждый из которых проводится в строго определенное время. Прежде чем начать готовить садовые растения к морозам, нужно ознакомиться с особенностями их сорта, правилами и сроками укрытия. Только с грамотным подходом к такому мероприятию культуру удастся сохранить до следующего года.

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