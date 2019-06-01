Сати Казанова: «Рядом с мужем я умиротворена и спокойна»

Дата публикации: Сегодня, 16:08 Просмотрено: 58

С Сати Казановой мы встретились в небольшом индийском кафе в центре Москвы. Это закрытое место без кричащих неоновых вывесок - знают о нем лишь посвященные. Сати призналась, что приходит сюда не только ради вкусной вегетарианской еды, но и ради особой атмосферы. Посетители кафе при входе снимают обувь, крохотное помещение освещается свечами, блюда готовят на глазах гостей, а вокруг разлит терпкий аромат благовоний. Всё располагает к неторопливому душевному разговору.

Сати Казанова: «Свой авторитет муж включает, когда нужно принять важное, стратегическое решение. Но при этом он всё равно интересуется, что мне подсказывает моя интуиция. И это, кстати, очень мудро. Я спрашиваю Стефано, что он думает, а он меня, - что я чувствую. Баланс!».

- Сати, ты заинтриговала подписчиков страницы Sati Ethnica, сообщив, что в Крыму совмещала отдых с работой. Снимала там клип, записывала новые песни?

- В Крым я поехала по приглашению замечательного отеля под названием Villa Elena. Меня с моим коллективом Sati Ethnica позвали туда выступить в рамках вечера «Музыка для гурманов». Долго размышляла, ехать или не ехать. Ни для кого ведь не секрет, что российским артистам поездка в Крым может грозить определенными санкциями. Но я вне политики, не хочу в это во всё вникать. Честно спросила саму себя – хочу ли я в Крым? Конечно, хочу! Это же настоящее место силы! Мне удалось уговорить мужа, чтобы он тоже присоединился к этой поездке. В итоге он был со мной там три дня из пяти. После того, как мы с музыкантами отыграли концерт, составили себе целый список мест, где нам хотелось бы побывать. Конечно, из-за нехватки времени посмотреть всё не удалось. Больше всего нас пора­зили пещеры в Бахчисарайском районе, которые сохранились практически в первозданном виде со времен Римской империи.

- Где в Крыму побывали с мужем?

- Мы со Стефано были в Балаклаве, провели там прекрасный романтический день, много гуляли, смеялись и фотографировались. Потом съездили в Севастополь… Конечно, природа Крыма завораживает. Живописные бухты – какие-то из них дикие, а какие-то загруженные, туристические. Очень контрастно и невероятно красиво.

- Какие впечатления у Стефано от поездки в Крым?

- Стефано сравнил Крым с южной частью Италии. Действительно, и микроклимат похож, и природа, и ландшафт. Как только Стефано стал выкладывать сториз из Крыма у себя в инстаграме, на него тут же начались нападки: «Да как ты можешь, зачем ты туда вообще поехал?» На что он ответил: «Я не знаю, каким Крым был раньше, но сейчас я вижу здесь огромное количество счастливых лиц – и это главное!». Стефано безумно любознательный, он знакомился на улицах с обычными людьми, заводил разговоры с водителями такси, работниками отеля, интересовался, как им живется в Крыму. И все поголовно говорили, что замечательно и комфортно. Стефано транслировал это в своем инстаграме, чтобы хоть как-то поменять мнение некоторых недовольных подписчиков.

- Удалось ли тебе в этой поездке напитаться творческой энергией, восстановиться, перезагрузиться?

- Скажу честно, я маньяк своей работы. Не могу сказать, что в этой поездке мне удалось отдохнуть. Да, мы посещали сакральные места, побывали в красивейших уголках Крыма. Но я бы перезагрузилась и восстановилась, если бы была без камер, если бы не держала постоянно в голове мысль о том, как успеть снять нужный кадр во время заката или оказаться в определенном месте на рассвете.

- А как тебе заголовки вроде «Сати Казанова решила сбежать из России в Италию», которые в последнее время всё чаще появляются в прессе? Ты действительно планируешь переехать на родину мужа, в Италию?

- Такие громкие заявления делать преждевременно. Безусловно, мы со Стефано рассматриваем вариант переезда в Италию, но в перспективе. Сейчас рано об этом говорить. У нас еще очень юная семья из двух человек. Вот когда нас станет больше, я, наверное, всерьез задумаюсь. Москва – стрессовый город, здесь сложно спокойно жить и растить ребенка. Муж постоянно повторяет: «Увезу тебя в Италию, в Москве ты на нервах, дерганная, уставшая. А я хочу видеть счастливую жену с сияющими глазами». И правда, стоит нам уехать в Италию, через пару дней я расцветаю, расслабляюсь, постоянно улыбаюсь. Стефано энергетически тяжело дается пребывание в Москве.

Больше недели он не может. Слишком бешеный ритм у этого города.

- Стефано хорошо говорит по-русски?

- Да, он так хорошо говорит, что мне даже стыдно. Я, в отличие от него, успехами в изучении языка похвастаться не могу. Взяла всего три урока итальянского за всё время нашего знакомства. А Стефано выучил русский быстро и легко - полагаю, у него врожденный талант к языкам.

- В начале сентября вы отметили вторую годовщину свадьбы. С какими выводами ты пришла к этой дате? Что удалось изменить в себе в лучшую сторону, а над чем в отношениях еще нужно работать?

- Два года – это микроскопический срок, особенно, в нашем случае, ведь мы со Стефано проводим вместе в лучшем случае две недели в месяц. В остальное время – в разных концах света. Конечно, созваниваемся каждый день, рассказываем, что у нас происходит в жизни. Бытовая рутина нас пока глобально не коснулась – мы просто не успеваем в нее погрузиться. Когда появятся дети, наверное, наш распорядок жизни поменяется.

- Чему ты учишься у Стефано?

- Терпению, структурированности, пунктуальности, профессионализму. Когда я увидела, как он относится к своим деловым обязательствам, я прониклась таким же уважением и к своей работе. Раньше, когда нужно было сняться в каком-то рекламном ролике или записать анонс, я умирала от сопротивления. Почему я должна это делать? Стефано своим примером полностью поменял моё отношение к подобным вещам. Еще я учусь у него быть благодарной, довольствоваться тем, что имею, и не быть наглой.

- Как думаешь, чему он может у тебя поучиться?

- Спонтанности, сумасбродности. Европейцы же всё планируют заранее. Это так скучно!

- У вас в семье равноправие?

- Абсолютное! Стефано – настоящий мужчина, сильный, уверенный. Но если бы он постоянно по делу и без проявлял свое лидерство, меня бы это угнетало.

- Недавно ты поделилась в инстаграме любопытной информацией: оказывается, Стефано совершенно не разделяет твоей любви к ярким помадам, а также гладким прическам, - говорит, что тебя «будто корова языком лизнула». Ты как реагируешь на такие колкие замечания?

- Хохочу, потому что по части вопросов моды и красоты он абсолютный ноль! (Смеется.) Когда мы только поженились и стали жить на две страны, Стефано привез часть вещей ко мне в Москву. Так вот у него была всего одна футболка. Я поинтересовалась, сколько этой футболке лет? «Мне ее друг подарил в 2002 или 2003 году», - ответил муж. «Серьезно?» - «Да, смотри, как хорошо она сохранилась!» Понятие стиля в одежде у него отсутствует напрочь!

- Прививаешь?

- Это бесполезно. Я просто его сама одеваю.

- Чем ты можешь подколоть Стефано в ответ?

- Раньше, если Стефано делал фокаччу, вся квартира была в муке. Это становилось поводом для шуток. Но сейчас он уже научился прибирать за собой. А вообще, своего мужчину я стараюсь не подкалывать. Всё-таки женский «подкол» зачастую может быть воспринят как язвительность. В итоге и ты «по голове» получишь, и мужчину это ранит. Стефано я питаю восхищением, поддержкой, верой в него. Если и делаю какие-то замечания, то они касаются исключительно его профессиональной деятельности: могу подсказать, как сделать лучше, могу обратить внимание на какой-то изъян. Но объективно и по делу. Чаще же всего Стефано слышит от меня только, какой он молодец.

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