Новая 3D-технология позволяет перед покупкой прогуляться по квартирам в виртуальной реальности

Отдохни / ОкрошкаНовая 3D-технология позволяет перед покупкой прогуляться по квартирам в виртуальной реальности
Дата публикации: Вчера, 16:17 Просмотрено: 130
Для привлечения внимания различные компании, продающие недвижимость, все чаще используют технологию виртуальной реальности. Надев очки, можно прогуляться по квартирам и посмотреть различные варианты дизайна интерьера - одно движение джостиком может изменить цвет или фактуру стен или показать возможные варианты паркета.
Технология была разработана для тартуского проекта компании Scandium, чтобы жители Таллинна могли ознакомиться с предлагаемыми вариантами, не покидая столицу.
Виртуальная реальность дает эффект присутствия - можно оценить высоту потолка, погулять по комнатам и увидеть реальный тартуский пейзаж за окном.
Пока что клиент не может просто подключиться к системе и зайти в виртуальную квартиру, находясь у себя дома, но в офисе компании оборудовано специальное помещение, по которому можно передвигаться. При необходимост такую же зону можно оборудовать и в любом другом месте.
Технология нова не только для Эстонии, в целом в мире она только начинает развиваться.
Источник: rus.err.ee