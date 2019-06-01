Реклама Подписка Наша редакция

Отдохни / ОкрошкаНовая 3D-технология позволяет перед покупкой прогуляться по квартирам в виртуальной реальности

Дата публикации: Вчера, 16:17 Просмотрено: 130

Для привлечения внимания различные компании, продающие недвижимость, все чаще используют технологию виртуальной реальности. Надев очки, можно прогуляться по квартирам и посмотреть различные варианты дизайна интерьера - одно движение джостиком может изменить цвет или фактуру стен или показать возможные варианты паркета.

Новая 3D-технология позволяет перед покупкой прогуляться по квартирам в виртуальной реальности
Фото: ERR

Технология была разработана для тартуского проекта компании Scandium, чтобы жители Таллинна могли ознакомиться с предлагаемыми вариантами, не покидая столицу.

Виртуальная реальность дает эффект присутствия - можно оценить высоту потолка, погулять по комнатам и увидеть реальный тартуский пейзаж за окном.

Пока что клиент не может просто подключиться к системе и зайти в виртуальную квартиру, находясь у себя дома, но в офисе компании оборудовано специальное помещение, по которому можно передвигаться. При необходимост такую же зону можно оборудовать и в любом другом месте.

Технология нова не только для Эстонии, в целом в мире она только начинает развиваться.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });