Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 173

Важная вещь сезона — брюки — требует пристального рассмотрения. Этой осенью в списке самых модных моделей помимо незыблемой классики нашлось место и сверкающим, словно диско-шар, брюкам в духе 1970-х, и ярким вариантам в шотландскую клетку. Мы внимательно изучили все новые коллекции, разложили основные тренды по полочкам, а теперь отвечаем на главный вопрос — какие брюки носить этой осенью.

Иллюстративное фото.

Высокая талия

Брюки с высокой талией в духе 1960-х годов — идеальное решение и для офисного гардероба, и для особенных случаев. Наглядный пример, который вписывается в рамки рабочего дресс-кода, брюки из коллекции Lemaire. А для светских раутов берите на заметку нарядные варианты, как на недавно прошедшем в Нью-Йорке показе Ralph Lauren осень-зима 2019.

Как у байкеров

Кожаные брюки в этом сезоне должны быть максимально брутальными. Грубая кожа, контрастные строчки, металлическая фурнитура — все в лучших традициях байкерского гардероба. У креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли получилась самая правильная версия (на снимке).

Со штрипками

Спортивные брюки со штрипками в духе 1980-х годов, в которых в свое время ходила Джейн Фонда, этой осенью возвращаются в модные гардеробы. Носить их можно и с кедами, и с лодочками на каблуке — все зависит от повода.

Мужские брюки

Отглаженные стрелки, плотная костюмная ткань, свободный силуэт — брюки, словно из гардероба Марлен Дитрих 1940-х годов, этой осенью должны быть в шкафу у каждой модницы. Что касается цвета, то здесь можно и нужно ставить на черный — точно не прогадаете.

Трикотаж

Мягкие струящиеся брюки из трикотажа с нами уже не один сезон. Этой осенью исчезать из виду они не собираются. Наверняка в шкафу у вас уже висят черные или карамельные варианты, поэтому в новом сезоне делайте выбор в пользу нежной лазури и других неочевидных для прохладной погоды оттенков.

Пайетки

Юбками и платьями, усыпанными пайетками, уже никого не удивить. Шансом затмить всех на вечеринке этой осенью станут сверкающие брюки. Фиолетовые, зеленые, синие — чем ярче, тем лучше. Рекомендуем пересмотреть ранние выступления Элтона Джона и вдохновиться эстетикой.

Клетчатые

Брюки в шотландскую клетку, любовь к которым нам привила Вивьен Вествуд, осенью на острие моды. В этом сезоне, даже если вы себя никак не ассоциируете с панком, попробовать тренд все-таки стоит. Безопасный способ — в тандеме с лаконичным пуловером или белой рубашкой.

vogue.ru