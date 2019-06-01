Отдохни / ОкрошкаКакие брюки носить этой осенью
Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 173
Важная вещь сезона — брюки — требует пристального рассмотрения. Этой осенью в списке самых модных моделей помимо незыблемой классики нашлось место и сверкающим, словно диско-шар, брюкам в духе 1970-х, и ярким вариантам в шотландскую клетку. Мы внимательно изучили все новые коллекции, разложили основные тренды по полочкам, а теперь отвечаем на главный вопрос — какие брюки носить этой осенью.
Высокая талия
Брюки с высокой талией в духе 1960-х годов — идеальное решение и для офисного гардероба, и для особенных случаев. Наглядный пример, который вписывается в рамки рабочего дресс-кода, брюки из коллекции Lemaire. А для светских раутов берите на заметку нарядные варианты, как на недавно прошедшем в Нью-Йорке показе Ralph Lauren осень-зима 2019.
Как у байкеров
Кожаные брюки в этом сезоне должны быть максимально брутальными. Грубая кожа, контрастные строчки, металлическая фурнитура — все в лучших традициях байкерского гардероба. У креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли получилась самая правильная версия (на снимке).
Со штрипками
Спортивные брюки со штрипками в духе 1980-х годов, в которых в свое время ходила Джейн Фонда, этой осенью возвращаются в модные гардеробы. Носить их можно и с кедами, и с лодочками на каблуке — все зависит от повода.
Мужские брюки
Отглаженные стрелки, плотная костюмная ткань, свободный силуэт — брюки, словно из гардероба Марлен Дитрих 1940-х годов, этой осенью должны быть в шкафу у каждой модницы. Что касается цвета, то здесь можно и нужно ставить на черный — точно не прогадаете.
Трикотаж
Мягкие струящиеся брюки из трикотажа с нами уже не один сезон. Этой осенью исчезать из виду они не собираются. Наверняка в шкафу у вас уже висят черные или карамельные варианты, поэтому в новом сезоне делайте выбор в пользу нежной лазури и других неочевидных для прохладной погоды оттенков.
Пайетки
Юбками и платьями, усыпанными пайетками, уже никого не удивить. Шансом затмить всех на вечеринке этой осенью станут сверкающие брюки. Фиолетовые, зеленые, синие — чем ярче, тем лучше. Рекомендуем пересмотреть ранние выступления Элтона Джона и вдохновиться эстетикой.
Клетчатые
Брюки в шотландскую клетку, любовь к которым нам привила Вивьен Вествуд, осенью на острие моды. В этом сезоне, даже если вы себя никак не ассоциируете с панком, попробовать тренд все-таки стоит. Безопасный способ — в тандеме с лаконичным пуловером или белой рубашкой.
vogue.ru