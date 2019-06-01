Ведущими песенного конкурса Eesti Laul 2020 станут Карл-Эрик Таукар и Тынис Нийнеметс

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Полуфиналы и финал конкурса Eesti Laul 2020, победитель которого будет представлять Эстонию на "Евровидении", проведут певец Карл-Эрик Таукар и комик Тынис Нийнеметс. Полуфиналы пройдут 13 и 15 февраля в Тарту, финал – 29 февраля в Таллинне.

Ведущие Eesti Laul 2020 Карл-Эрик Таукар и Тынис Нийнеметс. Автор: Кайрит Лейболд/ERR

Карл-Эрик Таукар вел финальный концерт Eesti Laul 2019, Тынис Нийнеметс будет вести песенный конкурс впервые. "Оба ведущих – великолепные шоумены, они собирают полные залы на своих концертах и выступлениях", – сказал генеральный продюсер конкурса Томи Рахула.

Как и в прошлом году, полуфиналы будут проходить в спортивном комплексе Тартуского университета. Финал – в Saku Suurhall.

Желающие принять участие в конкурсе могут предоставлять свои музыкальные композиции до 6 ноября. До 31 октября плата за участие в конкурсе для авторов песни на эстонском языке составляет 25 евро, на иностранном 75 евро, а с 1 по 6 ноября – 50 евро для песни на эстонском языке и 150 для песни на иностранном языке.

С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Источник: rus.err.ee