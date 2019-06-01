Умер чешский эстрадный певец Карел Готт

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На 81-м году жизни умер чешский певец Карел Готт, пользовавшийся большой известностью в СССР.

О смерти певца сообщило агентство ТАСС со ссылкой на продюсера Анету Штолцову.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи, - сказала она. - Он умер в кругу близких, находясь с семьей".

В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

В течение творческой карьеры он записал более 2000 песен. Только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов, в числе последних - Ta pravа (июнь 2018 года).

За рубежом в общей сложности было продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым продаваемым остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров). Готт снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом комедийных и музыкальных, в более 20 лентах сыграл самого себя.

Карел Готт был хорошо известен в СССР, где гастролировал десятки раз.

Источник: rus.err.ee