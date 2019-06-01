5 ошибок, которые совершают многие дачники осенью

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Люби удобрять

Первая ошибка – это оставленная без удобрения почва. Некоторые оставляют ее так из-за незнания, некоторые – из-за забывчивости, а кто-то и вовсе ленится. Так делать ни в коем случае нельзя! Земля «работала» все лето и весну, отдавала все силы, чтобы растения выросли крепкими и красивыми, так что теперь ее нужно «наградить» хорошей подкормкой – иначе в следующем году урожай будет бедным. Можно добавить и органические удобрения, и минеральные – например, суперфосфат, калий. Можно использовать помет.

Иллюстративное фото

Люби деревья свои

Вторая ошибка – оставление деревьев в уязвимом состоянии. Мы привыкли, что обычно их белят только по весне, но на самом деле стоит это делать и осенью. Во-первых, известь защитит кору деревьев от тяжелых зимних условий. Во-вторых, если в средство добавить еще и фунгицидов, то вы защитите дерево от нападков насекомых, которые любят жить в холодное время в коре.

Перестарался, без урожая остался

Третья ошибка – излишняя перекопка почвы. Чересчур трудолюбивые садоводы нередко ставят на кон свое здоровье, тщательно перекапывая почву, порой даже по несколько раз за осень. А этого делать не нужно – это может привести к гибели полезных микроорганизмов, которые оказались на поверхности. При перекопке вы как бы «переворачиваете» всех жильцов почвы, и микрофлора будет восстанавливаться довольно долго. Достаточно немного взрыхлить землю, сантиметром на 5-7.

Оставь сучки

Четвертая ошибка – ненужная обрезка деревьев. Не стоит трогать их осенью, потому что они будут очень уязвимы во время холодов. В конце концов вы можете просто убить их. Достаточно провести только «лечебную» обрезку – то есть срезать сухие, больные ветки, а также те, что сломались с весны. Капитальную обрезку нужно проводить уже после того, как холода отступили, а активное сокодвижение еще не началось. Тогда вы не нанесете вреда деревьям. Кстати, помните, что все открытые срезы нужно обработать.

Деньги на землю

Пятая ошибка – использование гербицидов. Обычно дачники их используют именно осенью, ведь урожай уже собран и вреда ему нанесено не будет, до весны вся вредная «химия» испарится из земли. Правда, есть тут один нюанс – работать гербициды при низкой температуре (а это ниже 8 градусов тепла) просто не будут. Бессмысленно тратить деньги и силы. Лучше устраните сорняки тяпкой или засадите почву сидератами.

zen.yandex.ru