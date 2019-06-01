Джулия Робертс: «Жизнь становится прекрасной, когда делаешь шаг в неизвестное»

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Первые ассоциации с Джулией Робертс у большинства зрителей по-прежнему не выходят за рамки штампов: «Красотка», «улыбка», «романтическая комедия». Хотя за последние двадцать лет актриса значительно разнообразила репертуар, причем за счет более чем серьезных и социальных ролей.

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Свой «Оскар» она получила за образ правозащитницы и активистки Эрин Брокович. А рекордный для женщины-актрисы гонорар в 25 миллионов долларов Джулия получила за блестяще сыгранную феминистку - учительницу Кэтрин в фильме «Улыбка Моны Лизы».

Джулия держится независимо и за пределами съемочной площадки. Когда о бодипозитиве еще никто не слышал, она смело вышла на ковровую дорожку в честь премьеры фильма «Ноттинг Хилл» с небритыми подмышками. Это вызвало массу негодования в прессе и... породило новый тренд. Еще бы, ведь фирменная улыбка Джулии гарантирует успех ее любому начинанию. Об этом лучше всех знают в LancÔme, ведь аромат La Vie Est Belle, лицом которого она является, многие годы бьет рекорды популярности.

- Вы сотрудничаете с Lancôme почти 10 лет. При современных рекламных скоростях это очень долго!

- Ну, я еще не рекордсмен! Посмотрите на Изабеллу Росселлини - ее «стаж» в кампании приближается к 40 годам! Мне кажется, что марка Lancôme всегда продуманно и ответственно выбирает людей для сотрудничества. Здесь никогда не руководствуются принципом «свежей крови».

Ты становишься членом семьи. И это ощущается в мелочах. Например, представители бренда всегда учитывают мое расписание, подстраивая съемки. Что очень приятно. Когда марка работала над ароматом La Vie Est Belle, я участвовала во всех ключевых обсуждениях. От парфюмерных нот до упаковки. Слава богу, аромату дали «неудобное» для англо-язычных стран французское название, поэтому многие в Америке называют его «Аромат Джулии Робертс». Мне это на руку - как гарантия профпригодности.

- Сегодня западный мир озабочен темами феминизма и равноправия. Традиционная красота и женственность, воспеваемые маркой Lancôme, соотносятся с этими важными понятиями?

- Уже один тот факт, что в 50 лет я являюсь лицом популярного парфюма, доказывает, что компания идет в ногу со временем. Да и антивозрастные средства у Lancôme представляют женщины соответствующих лет. Смешно смотреть, когда такие продукты рекламируют 20-летние девочки. Ведь, глядя на них, покупательница чувствует себя обманутой. Конечно, здорово было бы проснуться с кожей школьницы, но чудес не бывает.

- Важно ли для вас сотрудничество с женщинами-режиссерами и сценаристками?

- Я знаю, что все больше актрис сейчас предпочитают сотрудничать с «представительницами своего пола». Кстати, у моего мужа, кинооператора Дэниела Модера, большой опыт работы с женщинами-режиссерами. Для меня такого приоритета пока нет. Хотя всегда восхищаюсь работами Сэм Тейлор-Джонсон. С нетерпением жду выхода в прокат ее драмы «Миллион мелких кусочков».

- У вас есть кумиры?

- Первая в списке - американская журналистка и телеведущая Диана Сойер из программы «Доброе утро, Америка» на ABC News. Уважаю ее за честность, принципиальность, ум и драйв.

- Говорят, что с возрастом мы становимся похожими на родителей, и не только внешне: интересуемся садоводством, ворчим и постоянно переключаем каналы. Что вы об этом думаете?

- Забавно, что это всегда воспринимается негативно. Вроде «О боже, я превращаюсь в свою мать». Но это не так уж плохо! Понимаю, что говорю сейчас, как моя мама. Старение неизбежно. Но оно не происходит в один миг.

Окружайте себя хорошими людьми, следите за здоровьем - тогда в один прекрасный день вам не придется рвать на себе волосы. Единственное, что для меня табу - это ботокс. Хочу, чтобы мои дети понимали, когда я злюсь, а когда радуюсь.

- В сериале «Возвращение домой», за роль в котором вас номинировали на «Золотой глобус», вы играете соцработника Хейди Бергман. Расскажите об этом опыте.

- Да, это моя первая роль на телевидении. Кстати, сериал уже продлили на второй сезон. От этой работы я получила большое удовольствие и уникальный опыт. Уверена, что тайны и секреты его персонажей не дадут зрителям оторваться от экранов.

- Если бы вы не стали актрисой, профессию какого вашего персонажа вы бы хотели освоить?

- Я бы с удовольствием стала ресторанным критиком, как моя героиня Джулианна из фильма «Свадьба лучшего друга». Или преподавательницей истории искусств, как Кэтрин из «Улыбки Моны Лизы». Помню, как глубоко погрузилась в роль студентки-медика в «Коматозниках». Видимо, поэтому я часто «работаю» психологом для своих подруг.

- Мало кто знает, что вы прочитываете колоссальное количество книг. Расскажите о любимых произведениях и писателях.

- О, да, чтение - моя страсть! С чего бы начать? «Дикие пальмы» Уильяма Фолкнера - мой любимый классический американский роман. Это красивая и трагическая история любви, которая переворачивает тебя изнутри. Роман «Тайнопись плоти» английской писательницы Дженет Уинтерсон - интригующее чтение. До конца непонятно, от лица мужчины или женщины ведется повествование. С момента выхода дебютного романа американки Селесты Инг «Все, чего я не сказала» читаю каждое ее произведение. Я фанат этой женщины!

БЛИЦ-ОПРОС: - Винил или mp3?

- Винил.

- Книга или Kindle? Что вы недавно прочитали?

- Книга. Семейная драма «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг. Захватывающее чтение!

- С кем бы вы согласились застрять на вершине колеса обозрения?

- С моим мужем. Мне наверняка было бы очень страшно, я бы громко кричала. Только он в таких условиях сможет меня убедить, что все будет хорошо.

- Какой суперспособностью вы хотели бы обладать?

- Уметь телепортироваться.

- Какой песне вы всегда подпеваете?

- Doesn’t Mean Anything Алиши Киз. Я пела ее прошлым вечером, но меня попросили прекратить.

- Песня, которую вы можете слушать бесконечно?

- Wish I Knew You группы The Revivalists.

- Любимый сериал?

- В восторге от «Озарка».

- Любимый ресторан?

- Обожаю пасту, поэтому итальянский Lupa в Нью-Йорке.

- Какие три прилагательных точнее всего описывают аромат La Vie Est Belle?

- Свежий, утонченный, манящий.

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