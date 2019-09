Джулия Робертс: «Жизнь становится прекрасной, когда делаешь шаг в неизвестное»

БЛИЦ-ОПРОС: - Винил или mp3?

- Винил.

- Книга или Kindle? Что вы недавно прочитали?

- Книга. Семейная драма «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг. Захватывающее чтение!

- С кем бы вы согласились застрять на вершине колеса обозрения?

- С моим мужем. Мне наверняка было бы очень страшно, я бы громко кричала. Только он в таких условиях сможет меня убедить, что все будет хорошо.

- Какой суперспособностью вы хотели бы обладать?

- Уметь телепортироваться.

- Какой песне вы всегда подпеваете?

- Doesn’t Mean Anything Алиши Киз. Я пела ее прошлым вечером, но меня попросили прекратить.

- Песня, которую вы можете слушать бесконечно?

- Wish I Knew You группы The Revivalists.

- Любимый сериал?

- В восторге от «Озарка».

- Любимый ресторан?

- Обожаю пасту, поэтому итальянский Lupa в Нью-Йорке.

- Какие три прилагательных точнее всего описывают аромат La Vie Est Belle?

- Свежий, утонченный, манящий.