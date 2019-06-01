Ирина Апексимова: «Мы хотели подсадить зрителя на театральную иглу»

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Интервью с Ириной Апексимовой о «Театральном марше», театре на Таганке, ее рабочем графике и о том, что нужно среднестатистическому зрителю.

7 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом – «Театральный марш». Незадолго до него «OK!” встретился с продюсером фестиваля Ириной Апексимовой и поговорил с ней о «Марше», театре на Таганке, ее рабочем графике и о том, что нужно среднестатистическому зрителю.

— Ирина, вы – знаменитая актриса и уже 4 года директор театра на Таганке. А 7 лет назад, в 2012 году, вы еще и пели, выступали с собственным шоу «Одесса». Живо ли оно еще?

- Да, действительно, в 2012 году мы выступали с этим шоу здесь, на Таганке, в клубе, который уже закрыли. Уже года два я не работаю с этой программой, хотя выступали мы с ней довольно долго. Сейчас – крайне редко. Если только на корпоративах.

— Чем вы занимаетесь в свободное время?

- Какое такое свободное время?

— Понятно, его, видимо, нет. Очень давно я видела вас в центре Москвы, на Волхонке. Обратила внимание на ваш взгляд – спокойный, но и одновременно строгий, напряженный. Какая вы?

- Мы не бываем либо жесткими, либо мягкими. Мы разные. Естественно, моя профессия предполагает постоянную готовность в любую секунду отреагировать, срочно сделать то, что необходимо. Но пребывать в таком напряженном состоянии все время невозможно. Естественно, и я позволяю себе расслабляться.

— До вас театром руководили мужчины: Любимов, Золотухин, Флейшер. Что изменилось в театре с появлением в нем женщины на посту директора? Видна ли здесь женская рука?

- Мне сложно оценить, мужская эта рука или женская. Вот вы видите мой кабинет. Как по мне, так это женская рука. Потому что мужчины, насколько я знаю, в большинстве своем барахольщики.

— Ну не все. У некоторых на столе почище, чем у многих женщин.

- Ну да, есть и такие. Это все зависит от привычек человека. Насколько могу, я вычищаю театр от мусора. Но не всегда и не все время, потому что не все возможно.

— Как проходит ваш день?

- Да так же, как у всех. Проснулась, встала, позавтракала, умылась, пошла на работу. Рассказать, что происходит на работе, в театре, невозможно. Есть, конечно, запланированные вещи, но всегда возникает что-то неожиданное: вклиниваются проблемы, которые нужно сразу решать. Работа в театре – это всегда очень разнообразно и непредсказуемо. Однообразно только местоположение: отсюда, из Садового кольца, сложно куда-то выехать. Например, если у меня в течение рабочего дня появилось два часа свободного времени, я все же очень редко могу позволить себе куда-то выехать.

— Во сколько уходите с работы?

- По-разному. Иногда могу уйти в 5 часов дня, иногда – в 11 часов вечера. Долгое время у меня может вообще не быть выходных. Конкретного графика нет.

— Впереди новый сезон. Расскажите про него.

- Начинаем мы с премьеры мюзикла Алексея Франдетти «Последние пять лет». Это уже вторая постановка режиссера в нашем театре. Первая – «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» – принесла нам три «Золотые маски» в 2017-м. Новый спектакль – это российская трактовка мюзикла Джейсона Роберта Брауна. Кстати, интересно, что Стивен Сондхайм, по мюзиклу которого поставлен наш «Суини Тодд», и Джейсон Роберт Браун что-то планируют сделать вместе. С одной стороны, это очень здорово, а с другой – это какой-то ужас, потому что нам придется делать третью постановку. Ну я шучу, конечно.

«Последние пять лет» – это история любви и расставания. Очень живая и современная. В мюзикле задействованы только два актера, но они практически не пересекаются на сцене: он рассказывает эту историю с самого начала, с момента первой встречи, а она говорит о том, как они расстались. Все это под прекрасную музыку, исполняемую живым оркестром, и с уникальными, очень красивыми, дорогими и, признаться, тяжелыми в работе декорациями. Мы практически воспроизвели кусок Нью-Йорка, причем не просто одну комнату, но и улицы тоже. В общем, дорого, богато, красиво. Премьера 14 сентября.

Дальше будет премьера пьесы «Горка» молодого режиссера Данилы Чащина. Это смешная комедия про абсурд будней воспитательницы детского сада. Честно: будет просто, но не пошло и не чернушно. Очень светлая постановка с хорошими персонажами.

— В начале июня я видела спектакль Вырыпаева «Нэнси». В нем Нью-Йорк был показан довольно просто: с помощью музыки и света. В мюзикле Франдетти тоже воспроизведен этот город. Как?

- У нас абсолютно воспроизведена квартира – до мелочей. Там огромное количество реквизита. В спектакле показаны точные копии двух нью-йоркских квартир в разном состоянии. А благодаря видео мы прямо на сцене театра воссоздаем улицы с настоящим дождем за окном.

— Теперь про «Театральный марш». Вы его придумали в 2013 году. Не боялись, что придет мало людей? Ведь театральная аудитория довольно узкая.

- Боялись очень. Но «Театральный марш» – это, в общем-то, не для театралов, а для тех, кто в театр никогда не ходит. Мы хотели показать, что такое театр, и в идеале подсадить на эту театральную иглу. Люди не ходят в театры, потому что понимают, что это долго, скучно, нужно долго сидеть на одном месте, нельзя поговорить по телефону. А тут – пожалуйста, все что угодно, ты ничем не ограничен: можешь писать сообщения, говорить по телефону, есть, пить и даже, если не нравится, развернуться и уйти. И, кроме того, «Театральный марш» – это совершенно бесплатно.

Фестивалем мы как бы обращаемся к зрителю: «Ребят, приходите, мы не страшные». С одной стороны, мы легкие и открытые, а с другой – проделываем невероятно сложную работу для нас самих. Артистам, которые работают на «Марше», тяжело, потому что все-таки публику, ничем не ограниченную, нужно завлечь. Это сложно, но очень здорово, когда получается сделать.

— За сколько начинается подготовка к «Театральному маршу»?

- За полгода точно, где-то зимой начали.

— Чем отличается этот «Театральный марш» от фестивалей предыдущих лет?

- Он отличается в первую очередь программой. По форме он не может быть другим – она настолько выверена, что переделать там что-то невозможно. Там продумано все, от и до, даже каждый шаг зрителя, каждый его переход от одной сцены к другой.

В этом году, как всегда, у нас работают «Балет «Москва» и уличный оркестр Tinto Brass – они уже стали нашими талисманами, без них мы уже не можем.

Также на «Марше» этого года будут: театр «Практика» и «Мастерская Брусникина» с site-specific спектаклем «Лес», впервые примет участие резидент Центра имени Мейерхольда «Июльансамбль» с постановкой «Баал-концерт». Будут Театр Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, «Школа современной пьесы». Ну, и обширная детская программа: театр «А-Я», театр «Моника и дрозд», творческий центр «Среда» и «Вдруг-театр» и другие.

— В программе «Театрального марша» есть «Беги, Алиса, Беги» Максима Диденко. Вы будете играть на фестивале королеву в этом спектакле?

- Да! В качестве королевы я одна.

— Почему фестиваль назвали «маршем»?

- Потому что выступления артистов происходят не одновременно. Заканчивают одни – начинают другие. Все пошагово.

— Вам самой какой театр больше нравится?

- Я не отвечу на этот вопрос. Я с одинаковым удовольствием играю и у нас в «Чайке» – абсолютно классическом театре, и с не меньшим удовольствием - в «Теллурии» Богомолова – уж это никак классикой не назовешь, и в «Алисе». Кроме того, я – не тот человек, который просто приходит в театр смотреть спектакли. Я театром инфицирована и смотрю постановки с той точки зрения, как они делаются и зачем.

Главное – чтобы это было талантливо.

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