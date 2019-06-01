Ян Гэ об изменах, вере и верности, принятии себя, прощении и новом фильме «Троица»

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Ян Гэ представила свою вторую полнометражную режиссерскую работу. Фильм «Троица» впервые был показан на «Кинотавре» в Сочи. В центре сюжета - любовный тре­угольник, в котором оказываются главные герои картины.

У всех свое понимание веры. Каждый слышит своего бога, как будто выделяет один инструмент в музыкальном многозвучии. Фото: Олег Бурнаев

- Расскажи, как родилась идея этого фильма?

- Ничего специально я не придумывала, идея родилась сама собой. История абсолютно житейская, реальная – ее мне рассказала подруга на кухне. Меня так зацепило, я так сильно была поражена, что тут же сказала ей: «Всё, снимаем кино! Другого варианта у нас нет!» Я буквально заставляла ее писать на бумаге каждую мелочь, каждую деталь, чтобы получился действительно жизненный сценарий.

- Как бы ты сама охарактеризовала – о чем эта картина?

- Тема вечная. Отношения людей, чувства, измены. Что важнее – любовь, семья или вера? Я поняла, что это универсальная история, близкая каждому человеку. И я не ошиблась. Абсолютно незнакомые люди подходили после просмотра и говорили мне, что в их судьбе было точно так же. Многим приходилось оказываться в любовном треугольнике.

- В твоей картине мужа играет Андрей Курганов, человек европейского типажа, любовника по имени Антон – темнокожий парень, модель Георгий Бликштейн, а главную героиню Марго – ты сама, азиатка. Ты решила подчеркнуть таким образом, что в любовном треугольнике может оказаться человек любой расы?

- Да, именно: любой расы, любого пола, любого возраста, любого вероисповедания, любого благосостояния. Это мировая история. Не зря оригинальный язык фильма английский, который считается универсальным. Кстати, в «Троице» есть и четвертый главный герой – сам зритель.

- Почему ты сама решила сниматься в своей картине?

- Как я уже и говорила, по концепции мне нужны были актеры трех разных рас. Первым, кого я утвердила, стал Андрей Курганов. У меня не было ни малейших сомнений. Я знала, как он играет и на что он способен в кадре. Оставалось найти артистов двух других типажей. И тут я столкнулась с большими проблемами. Сначала я планировала, что азиатом в картине будет Антон, любовник. Но хороших актеров с ярко выраженной азиатской внешностью в России оказалось сложно найти. Буквально пара имен. То же самое и с темнокожими актрисами. К тому же, у меня было еще одно важное требование – идеальный английский язык. Мне хотелось, чтобы все герои фильма говорили на нем, как на своем родном. В общем, так я и пришла к тому, что буду сниматься в «Троице» сама. А Антон у нас стал темнокожим – его сыграл Георгий Бликштейн.

- Тяжело было одновременно выполнять функции актрисы и режиссера?

- Очень! Особенно когда мы снимали эмоциональные сцены. Сначала ты в кадре – у тебя страдания, слезы, ты в образе, а через минуту нужно бежать к плейбэку и трезвым взглядом оценивать свою же игру. Я как-то прочитала в одной статье интересную мысль: ты собираешь 50 своих родственников, сто человек, которые разбираются в кино и в искусстве, сто самых топовых профессионалов на площадке. И все они смотрят на экран. В итоге ты будешь единственным человеком, который заметит кучу недостатков! Я поняла, что никакой другой человек не увидит меня. Я должна была всё смотреть собственными глазами. Доходило до того, что по роли мне нужно было плакать, а я просто не могла физически выдавить из себя слезы. Меня выручала моя подруга, сценарист фильма Грета Шушчевичюте. Она сама актриса, и я просила, чтобы она присутствовала на площадке. Когда я уже не могла плакать, она брала меня за руку, вела в гримерку, вставала на колени, беседовала со мной, и через минуту я выходила на площадку зарёванная – всё, готова, снимаем!

- Что же она тебе рассказывала?

- Она помимо всего прочего работала педагогом по актерскому мастерству. Плюс она точно знает про мои болевые точки. Она же лучшая подруга. Не буду вдаваться в подробности, но слезы после наших бесед катились градом.

- На пресс-конференции после премьерного показа «Троицы» на «Кинотавре» ты сказала, что и режиссером себя не считаешь. Ты настолько критично к себе относишься?

- Я считаю, что это немного неправильно громко заявлять про саму себя: «Я режиссер!» Пусть зрители решают - талантливая певица ты или нет, хорошая ты актриса или нет, режиссер ты или так, случайно забрела в профессию. Второй фильм вообще снимать было психологически тяжелее. Мой режиссерский дебют «Ню» пошел на «ура», его хорошо приняли, оценили критики. Но, может, просто звезды так сошлись?

Может, повезло? Вот если и «Троица» пройдет на «ура» - значит, я действительно чего-то стою. Я провела серьезную работу, много смысла вкладывала и в музыку, которая звучит в фильме, и в цвета одежды героев, и в интонации их голоса… Обычный зритель, возможно, и не заострит на этом внимание, но зато все эти приемы работают на уровне подсознания. Ты смотришь фильм и в какой-то момент напрягся, почувствовал что-то не то, я, как режиссер, вытащила из тебя нужную эмоцию.

- В фильме остро затрагивается вопрос веры. Ты сама - верующий человек?

- Верующие люди делятся на две группы – это реально верующие и те, кто всеми силами лишь внешне демонстрируют, что они верующие. Кто верующий в фильме на самом деле? Муж, который с помощью религии манипулирует своей женой? Или любовник, который говорит, что не верит в бога, зато верит в себя и в любовь и может дать счастье близкому человеку? Марго, которая падает на колени, молится и приходит к этому сама, пережив ряд эмоциональных потрясений?

- Ты сама смогла бы простить измену?

- Не смогла бы. Если только мужчина не окажется настолько хитрым и умным, что я попросту о его изменах никогда не узнаю. Но такого, я думаю, не бывает. Всё тайное рано или поздно становится явным.

- А в любовном треугольнике тебе приходилось оказываться?

- Нет, представляешь, никогда. Бывало, что меня любили, а я бросала. Бывало и наоборот. Но не из-за измен. Мне кажется, я не способна войти в ситуацию любовного треугольника. Это же ужасно – увести человека из семьи, разрушить отношения. Когда тебе плевать на других и ты ставишь превыше всего собственные интересы – это эгоистично, это неправильно, это подло, это плохо. Зло возвращается. Есть кто-то сверху, кто отвечает за справедливость, я верю в это. Лучше с такими вещами не играть. Но и судить других я не берусь.

- В фильме из уст психолога звучит совет: «Делай то, что хочешь; не делай того, чего не хочешь; отвечай на вопросы прямо; начинай претензии со слова «я». Удается ли тебе самой следовать этим правилам в жизни?

- Нет.

- Ты хотела бы этому научиться?

- Нет, я хотела бы жить по своим правилам. Я никому не мешаю, живу свободно, занимаюсь творчеством, снимаю кино. Но у меня всё равно есть рамки. Если мне, например, не хочется смотреть фильм, я лучше не пойду в кино, чтобы потом меня не спросили о впечатлениях, и мне не пришлось бы, переступая через себя, придумывать хорошие слова. Я всегда буду честной перед собой и перед своим зрителем.

- Фильм «Ню» был отмечен почетным специальным призом жюри Московского международного кинофестиваля - «Серебряный Георгий». Важно ли тебе получить награды за «Троицу»?

- Я себя не мучаю. Знаешь, почему я счастливая? У меня нет лишних вопросов, которые меня беспокоят. То, что я могу контролировать, я контролирую. Но понравится ли фильм критикам, экспертам? От меня это уже не зависит. Я выжала из себя максимум, когда снимала кино.

Сделала всё, что было в моих силах. Его дальнейшую судьбу решаю уже не я. И зачем мне впустую переживать, прокручивать в голове разные сценарии? Мечтать, дергаться, надеяться? Зачем? Это же нервы лишние. Это всего лишь вопрос выбора. Кто-то выбирает себя мучать. А я – нет. Я выбираю себя не мучать. Поэтому мне легко!

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