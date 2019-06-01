Стало известно, как будет называться последний фильм про Джеймса Бонда

Дата публикации: Вчера, 11:54 Просмотрено: 120

Также стала известна точная дата премьеры нового фильма.

Последний фильм про Джеймса Бонда, наконец, получил название: «Нет времени умирать» («No Time To Die»).

Об этом было объявлено в официальном аккаунте фильма в Твиттере: «Дэниел Крэйг снова сыграет Джеймса Бонда в фильме «Нет времени умирать». Премьера состоится 3 апреля 2020 года в Великобритании и 8 апреля 2020 года в США».

Напомним, этот фильм станет пятым и последним появлением Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда. Помимо него в ленте снялись Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу и Лашана Линч.

Рами Малек сыграет в новом фильме злодея. Сам актер однажды пообещал: «Я сделаю все, чтобы мистеру Бонду было нелегко в этом 25-м фильме. Увидимся».

ok-magazine.ru