Любовь не ржавеет: 2 звездные пары, воссоединившиеся после разрыва

Дата публикации: 12-08-2019, 16:06 Просмотрено: 155

Личная жизнь знаменитостей очень непроста. Чаще всего разрыв отношений в звездных парах происходит из-за служебного романа одного из супругов. Но есть знаменитости, которые решили дать своему браку второй шанс, воссоединившись после тяжелого расставания.

Алентова и Меньшов.

Меньшова и Гордин.

Брак режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой мог распасться еще в начале 1970-х годов. Из-за трудностей в личной жизни, безденежья и тотального недосыпа после рождения дочери супруги расстались, воссоединившись лишь через четыре года.

Напомним, что Меньшов и Алентова поженились в середине 1960-х, будучи второкурсниками Школы-студии МХАТ. В то время Владимир Валентинович не был завидным женихом: юноша приехал в Москву из Астрахани и только с четвертой попытки смог поступить в вуз, где и познакомился с однокурсницей Верой Алентовой, через год ставшей его супругой. Свадьбу молодожены сыграли на полторы студенческие стипендии, а в ЗАГС поехали и вовсе с одним обручальным кольцом, которое было у Алентовой.

Супружеская жизнь студентов в то время была очень непростой. Меньшова после окончания Школы-студии МХАТ не взяли на работу ни в один из московских театров. Вскоре будущий режиссер поступил в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИК и стал получать повышенную стипендию аспиранта. Однако этих денег с трудом хватало на жизнь, и, чтобы прокормить семью, Владимир Валентинович по ночам разгружал хлеб. Алентова, получавшая скромную стипендию актрисы Театра имени Пушкина, делила тесную комнатку с соседкой в общежитии. Супруги встречались лишь тогда, когда соседка уходила в гости к подруге.

Тяжелейший период в жизни супругов начался в 1969 году после рождения дочери Юлии. «Безденежье, отсутствие своего жилья, бессонница, — рассказывал «7 Дням» Меньшов. — Усталость была невероятная». В надежде, что ситуация изменится в лучшую сторону, Вера и Владимир приняли решение разойтись.

Прожив раздельно четыре года, Владимир Меньшов и Вера Алентова переосмыслили свои отношения и приняли решение воссоединиться. «Я дважды почти собралась замуж, — рассказывала Алентова. — Остановило то, что меня никто не любил так сильно, как Володя. Когда я стала жить одна, то ощутила недостаток того большого чувства. Мне могли клясться в любви, но я понимала, что это все не то... Всем казалось, что мы не вернемся друг к другу. Но так случилось, что через большой промежуток времени мы с Володей снова стали жить вместе. Многое переосмыслили, переоценили. И поняли, что очень нужны друг другу».

Брак актрисы Юлии Мень­шовой и Игоря Гордина практически полностью повторил историю расставания и воссоединения ее звездных родителей — Владимира Меньшова и Веры Алентовой. К разрыву отношений Юлии и Игоря, которые считались в московской артистической среде практически образцовой семьей, привела огромная популярность артистки. Однако спустя несколько лет после разрыва Меньшова все же воссоединилась со своим мужем.

Напомним, что с будущим супругом, актером Московского ТЮЗа Игорем Гординым Юлия познакомилась в компании общих друзей. Меньшова в то время была на пике популярности, а Гордин был скромным театральным актером. Артисты начали встречаться, а уже через год сыграли свадьбу. «Я находился как будто в другом измерении и долго не мог поверить, что встречаюсь не с кем-нибудь, а с Юлией Меньшовой, — признавался «7 Дням» Гордин. — Но взаимное притяжение, удивительный настрой на «одну волну» заставили меня наконец поверить в реальность происходящего. И однажды я вдруг успокоился: стал видеть в Юле только любимую девушку, а не звезду экрана».

В 1998 году на свет появился первенец супругов — сын Андрей, а через пять лет — дочка Таисия. Через полгода после рождения дочери Меньшова неожиданно для всех рассталась с Гординым. «Я понимала, что моя известность будет испытанием для мужа, талантливого и замечательного актера, — рассказала Юлия. — Для мужского самолюбия оскорбительно жить с ощущением того, что тебя воспринимают как чье-то «дополнение». Но мне казалось, что мы с Игорем готовы к таким испытаниям. Я ошиблась…».

Однако в 2008 году Юлия Меньшова приступила к съемкам в сериале «Преступление будет раскрыто», где сыграла следователя.

Исполнителем второй главной роли стал ее бывший муж Игорь Гордин. Большое количество времени, проведенного вместе, снова сблизило пару. А сразу после окончания съемок Гордин и Меньшова, более четырех лет жившие раздельно, решили восстановить свои отношения. «Мы с Игорем вместе — потому что мы оба так решили, — призналась Юлия. — Мы нормальная семья, бываем бесконечно близки, а иногда совсем не находим общего языка. Но мы дорожим друг другом».

7days.ru