9 стратегий выживания в доме, где есть подросток

Дата публикации: Вчера, 16:51 Просмотрено: 67

В книжном магазине можно найти много книг о выживании в первобытных глухих лесах, на необитаемых островах или в Антарктике. Но почему так мало книг о том, как выжить и остаться целым и невредимым в вашем собственном доме, если в нем есть подросток?

Иллюстративное фото.

Пубертат — бурные времена не только для самого тинейджера, но и для его родителей. Нужны стальные нервы, чтобы выдержать его. Что могут сделать мама и папа, чтобы поддержать себя во время подросткового бунта? Вот несколько лучших стратегий «выживания» — опробованных и проверенных самими родителями.

1. Позвольте ему заботиться о самом себе

Вам знакома фраза: «У меня не осталось чистых штанов и футболок!»? В ответ вы, скорее всего, говорите: «Потому что они все на полу в твоей комнате, а не в корзине для белья!» А иногда и: «Я не успела постирать». Если так, пора бы вашему подростку стирать свою одежду самому. Вы же хотите, чтобы он стал самостоятельным и независимым?

2. Даже не пытайтесь быть крутым

Когда ваш ребенок подрастает, вы перестаете быть крутыми. Просто смиритесь с этим. Забудьте о своих дипломах или табличке на двери кабинета. Профиль в Instagram или Facebook тоже не помогут вам. Даже не пытайтесь казаться крутыми. Не стоит копировать внешний вид детей или использовать их словечки. Позвольте себе быть несовершенными в их глазах. Относитесь к этому, как к чему-то неизбежному — например, к грозе.

3. Регулярно ходите в сауну

Вы завидуете юности — подтянутым и сильным телам ваших детей? Вы хотели бы снова стать такими? Это совершенно нормально. Наличие подростка в доме похоже на нескончаемый просмотр журналов мод с отретушированными моделями. Это раздражает. Что помогает, так это частые походы в сауну или бассейн. Если вы регулярно видите, как выглядят люди старше 15 лет, это возвращает вашу самооценку на место.

4. Планируйте выходные после каникул с детьми

Признайтесь: разве в их возрасте вы не мечтали вместо отдыха с родителями остаться без них хотя бы на несколько дней? Правильно! Так что дайте вашему подрастающему ребенку немного свободного времени и спланируйте отпуск так, чтобы он не совпадал по месту и времени с его каникулами. Чем меньше мы сейчас проводим с ними времени, тем лучше для всех. Отправьте сына или дочь в лагерь или поездку с друзьями и придумайте путешествие для себя.

5. Смотрите шоу «Самые строгие родители в мире»

Посмотрите вместе или порознь хотя бы несколько серий реалити-шоу «Самые строгие родители в мире». Его можно найти в интернете. Суть в следующем: неуправляемых тинейджеров отправляют в строгую приемную семью, где те живут некоторое время, чтобы изменить свое отношение к отцу и матери и поведение в целом. Вскоре они получают письмо от родителей, в котором те предлагают к обсуждению несколько важных вопросов взаимодействия в семье.

После этого вы снова полюбите своего отпрыска, а он в свою очередь не сможет не заметить: есть «худшие» отцы и матери, чем вы. Маленький нюанс: эффект не длится слишком долго.

6. Вспомните о любви

Когда у нас появляются дети, мы довольно быстро забываем о том, что у нас с партнером есть чувства и страсть друг к другу, что мы — родители — вообще-то когда-то были любовниками. Сейчас самое время вспомнить об этом. Дети, не мешайте — у мамы с папой свидание!

7. Не пытайтесь понимать и поддерживать их на 100%

Да, вы хотите быть максимально понимающими, стать «хорошим другом» своему сыну или дочери. Однако на самом деле подросткам нужно сопротивление, трение в отношениях, борьба. Если вы не предоставляете все это в небольших дозировках, они прибегают к более радикальным мерам, вызывая вас на бой. Хотите сделать важный шаг в развитии вашего ребенка-подростка — выставьте демаркационную линию. Покажите свои границы, иначе вторжение неизбежно.

8. Занимайтесь йогой, танцами, гимнастикой

Непременно придумайте себе какое-нибудь спортивное занятие. Во-первых, физическая нагрузка помогает снять стресс. Во-вторых, это повод улизнуть из «дома с привидением» хотя бы на пару часов.

9. Не бойтесь отступать от советов экспертов

Книги и тренеры предлагают мудрые советы о том, как правильно вести себя с подростком. Но разве мы можем всегда действовать так, как нам рекомендуют гуру? Это просто невозможно. Так почему же мы себя бичуем, что опять допустили оплошность и позволили себе накричать на наглого тинейджера? В следующий раз мы так не поступим, и это главное.

Важно научиться прощать себя. Особенно если у вас есть подросток в доме.

«Психология»