Женские мечты: 10 советов о том, как обмануть возраст

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Если женщина тщательно за собой ухаживает, то и выглядит она соответственно. Комплексный уход, стильная одежда, подчеркивающая достоинства, и блеск в глазах – вот настоящее оружие леди. А годы… Это просто годы… Они не мешают выглядеть привлекательно! Мы открываем маленькие секреты, которые помогут вам обмануть возраст и быть всегда на высоте.

Иллюстративное фото.

Кубики льда. Чтобы ваша кожа сияла здоровьем и всегда была в тонусе, можно воспользоваться очень простым и проверенным способом - каждое утро протирать лицо кубиками льда. Холод вызывает прилив крови, что приводит к подтягиванию кожи. О преждевременном старении теперь можно забыть!

Защита от солнца. Почти каждая девушка любит понежиться на солнышке. Но влияние ультрафиолетовых лучей, к сожалению, может привести к появлению морщин на лице и пигментным пятнам. Обязательно пользуйтесь кремами, которые содержат SPF-фильтры!

Поход в баню. Посещение бани хорошо отражается на всем организме. После такого похода вы заметите, что кожа станет более гладкой, упругой и подтянутой. Контраст температур идеально влияет на ее состояние.

Регулярный пилинг. Кожа с годами становится сухой. Поэтому особое внимание стоит уделить пилингу, если вы хотите дольше оставаться молодой. Пилинг способствует замене омертвевших частиц кожи новыми, которые содержат влагу.

Увлажнение кожи. Крема, которые разглаживают морщины, могут надолго отодвинуть процесс старения. Необходимо ежедневно увлажнять лицо и тело лосьонами с содержанием глицерина, ланолина и гиалуроновой кислоты.

Ретинол - спасение для кожи. Очень важно обращать внимание на состав увлажняющих кремов. В нем обязательно должен быть ретинол. Это вещество насыщает вашу кожу витамином А, отвечающим за обновление клеток.

Использование антиоксидантов обеспечивает защиту кожи. Они также нейтрализуют действие свободных радикалов, провоцирующих повреждение клеток дермы. Антиоксиданты в большом количестве содержатся в голубике, шпинате и винограде.

Блестящие волосы. Красивые волосы - еще один признак молодости. Самый простой способ сделать волосы красивыми - после мытья буквально на несколько секунд окунуть голову под струю прохладной воды.

Красивые мягкие губы. Чтобы губы выглядели соблазнительно, их нужно регулярно увлажнять. Лучше всего подойдет гигиеническая помада. Хорошо, если в ее состав входит воск и масло. И никаких дополнительных искусственных едких запахов!

Отеки под глазами. Отеки под глазами с каждым годом становятся все виднее. На уход за этой областью лица стоит обратить особое внимание. Хороший способ избавиться от отеков - охладить две ложки из металла в морозилке, а потом приложить их к векам на несколько минут. Кожа вокруг глаз подтянется.

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