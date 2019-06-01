Николь Кидман забеременела в 52 года

Дата публикации: Вчера, 11:12 Просмотрено: 93

52-летняя Николь Кидман снова беременна. Вновь почувствовать радость от зарождения новой жизни актрисе помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.

Голливудская звезда выходила замуж дважды, в первый раз за своего коллегу – Тома Круза. Блондинка всегда мечтала о детях, однако в самом начале семейной жизни у нее случилась внематочная беременность, что наложило тяжелый отпечаток на ее брак с партнером. После трагедии пара усыновила двоих детей, сына и дочь.

Сейчас лауреатка вновь ждет ребенка, на данный момент срок ее беременности составляет несколько недель. Зачать малыша женщине удалось уже на первом этапе процедуры, чему она и ее муж были несказанно рады. Инсайдеры сообщают, что и актриса, и Кит находятся на седьмом небе от счастья и в нетерпении ожидают прибавления.

Напоминаем, оскароносная красавица является убежденной католичкой. После расставания с Крузом, принадлежащим к организации сайентологов, она отстояла право для детей исповедовать ее веру.

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