«Где кислород, там и интернет»: в Нарве погостила модная система

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В минувшую пятницу нарвитяне могли бесплатно подзарядиться кислородом и познакомиться с новинкой современной техники, этот кислород производящей. Организаторы сообщили: такая установка - первая в Эстонии, а вот в странах с более развитой экономикой ею никого не удивишь.

Бар с ароматным кислородом работал всю пятницу в представительстве Tele2 в ТЦ "Астри". Фото: Татьяна Завьялова

Как пояснила нашей газете Анита, представитель команды организаторов, кислородный бар (так называется это оборудование) - прибыл к нам из Англии. Знакомство с ним организовала для нас телекоммуникационная компания Tele2.

Заметим, что с кислородным коктейлем, которым нас в свое время оздоравливали в детских садах или санаториях, это имеет сходство весьма отдаленное. В данном случае человек получает тоже коктейль, или, выражаясь современно, - шот. Но на язык шот не попробуешь: благодаря специальным трубочкам (как в реанимации) ты вдыхаешь ароматизированный кислород. В «Астри» в этот день можно было попробовать кислородные шоты с запахом клубники, черники, хвойного леса и апельсина. «Сервируется» такое угощенье красивой музыкой, длится его прием как минимум 3 минуты.

Фото: Татьяна Завьялова

- И что это в итоге дает ? - спрашиваем у организаторов.

- Вдыхание чистого кислорода ускоряет кровообращение и обмен веществ, способствует питанию клеток мозга, - заверяет нас Анита. - В тех странах, где такая услуга развита, это прекрасно понимают. Особым успехом она пользуется, к примеру, в Китае, где потребность в ней связана с большой загрязненностью воздуха. Кислородные бары в большинстве своем действуют на платной основе.

В Эстонии, как выясняется, бар появился всего на неделю. В том числе в Нарве — на один день. Тогда ради чего все это затеяно?

Фото: Татьяна Завьялова

Нам объясняют: Tele2 с недавнего времени довольно последовательно пропагандирует проведение времени на свежем воздухе. В июне был проведен опрос, результаты которого показали, что два трети жителей Эстонии летом хотели бы работать на свежем воздухе, ведь интернет есть повсюду. «Те, кто хотят хотя бы ненадолго сменить загазованную городскую атмосферу на что-то иное, могут прийти и попробовать подышать чистым кислородом», – советует руководитель Tele2 Крис Роббинс.

Есть в этой заботе, с улыбкой поясняет Анита, и косвенный интерес Tele 2: находясь вне своей квартиры или офиса, жители Эстонии активно пользуются интернетом. Возможно, это будет как раз услуга этой компании.

Фото: Татьяна Завьялова

Трудно сказать, все ли посетители торгового центра «Астри», где проходила презентация, два эти обстоятельства плотно увязывали, но интересовались кислородным баром нарвитяне довольно активно.

- Мы обслужили около 100 человек, активность наблюдалась даже большая, чем в других городах, - отметили проводившие акцию девушки.

Татьяна Завьялова



