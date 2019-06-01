Новинка Swedbank: платежи можно подтверждать отпечатком пальца и при помощи распознавания лица

Со вторника Swedbank начинает постепенный переход на новое мобильное приложение с возможностью биометрической аутентификации и осуществления бесконтактных мобильных и мгновенных платежей. К концу августа у большинства клиентов приложение будет обновлено.

Автор: Swedbank

Самая большая инновация в обновленном приложении – интегрированная возможность биометрической аутентификации.

"Это позволяет пользователю применять биометрические данные (распознавание отпечатка пальца или лица) для входа и подтверждения платежей до 100 евро. Кроме того, клиенты смогут с помощью одних лишь биометрических данных, без повторного входа переходить из мобильного приложения в интернет-банк", - рассказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

В новом приложении имеется также виджет, позволяющий просматривать остаток на своем счете, не открывая приложение.

Вдобавок можно инициировать мгновенные платежи, которые совершаются в считанные секунды, и производить мобильные бесконтактные платежи.

Благодаря мобильным бесконтактным платежам, частные клиенты могут расплачиваться в магазине с помощью Андроид-смартфонов без необходимости вынимать из кошелька банковскую карточку. Кроме того, клиенты Swedbank смогут пользоваться для бесконтактных платежей определенными моделями смарт-часов Garmin и Fitbit.

"Переход на новое приложение будет происходить постепенно. Это значит, что не все клиенты будут автоматически одномоментно подключены. Мы планируем обеспечить доступ всех клиентов Swedbank к новому приложению в течение нескольких недель. К концу августа у большинства клиентов приложение будет обновлено. ", – сказала Раагметс.

Приложение у нынешних пользователей будет обновляться автоматически, если обновления в телефоне разрешены и если объем памяти достаточен.

Источник: rus.err.ee







