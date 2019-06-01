Разгрузочные дни: что это такое?

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Стоит ли голодать, чтобы освежиться и похудеть? Специалисты рекомендуют не прибегать к этому экстремальному способу, а практиковать вместо него разгрузочные дни.

Иллюстративное фото.

Лечебному голоданию молва приписывает целый комплекс положительных эффектов и бонусов: детоксикацию организма, чувство легкости и, конечно же, прощание с десятком килограммов. На самом деле применять этот метод рекомендуется только в случае врачебного предписания — и только под присмотром врачей. Зато разгрузочные дни вы легко можете устроить дома сами.

Что есть, чтобы похудеть

Разгрузочные дни облегчают нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом. Что именно есть в такие дни — каждый решает сам, исходя из своих вкусовых предпочтений (в рамках диетического питания) и ориентируясь на общую калорийность в 500 — 1000 ккал, произвольно разделенную на 4 приема пищи в день.

Диетолог Светлана Дербенева, эксперт «Лиги здоровья нации», рекомендует такие варианты разгрузочных дней:

Вариант 1. 400 г творога жирностью до 9% и 1 л кефира.

Вариант 2. Овощи или фрукты в пределах указанной калорийности.

Например, 1,5 кг бананов (взвешивать неочищенными).

Вариант 3, для тех, у кого нет лишнего веса:

300 г мяса, рыбы или птицы (отваренных, тушеных или приготовленных на пару, но не жареных) и 400 г овощей (те же методы обработки).

Сколько пить воды

В течение разгрузочного дня можно выпить 1 - 1,5 литра воды, причем не минеральной.

«Главное заблуждение, что воду можно пить неограниченно. Это не так! – предупреждает Светлана Дербенева. – Общий объем жидкости действительно не так важен – вода будет участвовать в обменных процессах и выведется из организма с мочой. Но в этом случае необходимо ограничивать количество соли, которое мы получаем с пищей. Иначе это приведет к задержке воды и как следствие — к большой нагрузке на сердце». Если вы поклонник соленой еды, не забывайте контролировать количество выпитой жидкости.

Как практиковать разгрузочные дни

Для тех, у кого нет лишнего веса, «разгружать» свой организм можно 1 раз в 10 дней. Тем же, кто страдает ожирением, Светлана Дербенева рекомендует делать это постоянно 1 — 2 раза в неделю, но не два дня подряд, а делая паузу между ними. Кроме того, стоит давать отдых пищеварительной системе и после праздников.

«После праздничной «загрузки» хорошо сделать разгрузку, – говорит Светлана Дербенева. – Ни «входа», ни «выхода», традиционных для голодания, разгрузочные дни не требуют. Напротив, после периодов относительно умеренного и диетического питания нельзя резко возвращаться к жирной пище. Многие из тех, кто держит Великий пост, а на Пасху устраивают себе праздник живота, страдают в итоге от желчных колик и запоров».

Как избежать нежелательных побочных эффектов

А именно – тех самых запоров. «Разгрузочные дни сами по себе запор вызвать не могут, – объясняет Светлана Дербенева. – Но кишечник будет заполнен меньше обычного, соответственно меньшим будет и объем опорожнения. Тем же, кто склонен к запорам, можно порекомендовать «овощные» разгрузочные дни, чтобы получить больше клетчатки и простимулировать кишечник».

Рискованная альтернатива

Полное голодание, даже в течение 1-2 дней, врачами не приветствуется. Организм привык выделять пищеварительные соки в определенном режиме. Желудочный сок будет выделяться даже в отсутствие пищи, а это чревато воспалением пищевода, гастритом и язвенной болезнью.

NB! Общий объем жидкости, которую выпиваем в разгрузочные дни, не так важен – вода выведется из организма с мочой. Но необходимо ограничивать количество соли, которое мы получаем с пищей. Иначе это приведет к задержке воды и как следствие — к большой нагрузке на сердце.

«Домашний очаг»