+ Видео. Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Дата публикации: Сегодня, 16:01 Просмотрено: 38

Но на свадьбе её ждал большой сюрприз! В день свадьбы жизнь у молодоженов изменилась кардинальным образом.

Иллюстративное фото.

Началось все с того, что несколько лет назад жених попал в аварию. Казалось бы, с кем не бывает, до свадьбы заживет… Но не тут-то было! У Кевина развилась рефлекторная симпатическая дистрофия, которая привела к ампутации ноги.

Несмотря на это, Кевин никогда не жаловался, продолжал оставаться оптимистом и успокаивал свою возлюбленную, что все могло быть хуже.

Будущие супруги полюбили друг друга с первого взгляда, и невесту не смущало то, что ее возлюбленный передвигается на коляске. Жениха и невесту поглотили совместные предсвадебные хлопоты. К тому же Кевин решил сделать будущей жене невероятный подарок.

Все гости в сборе, невесту ведут к алтарю. Всех просят встать, и Кевин тоже встает на обе ноги! Невеста не может сдержать слезы радости и не верит своим глазам!

Кевин задолго до свадьбы начал готовить свой сюрприз: он ходил к психотерапевту, к протезисту, учился ходить, терпя мучительные боли. Но это определенно того стоило!

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