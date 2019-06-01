Одежда и обувь, которую лучше не надевать в самолет - для нашей безопасности

Дата публикации: Вчера, 17:20 Просмотрено: 75

Правильно подобранная одежда и обувь сохранят комфорт и здоровье во время путешествия и могут спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации.

Иллюстративное фото.

Украшения и громоздкие аксессуары

В первую очередь массивные или длинные украшения создадут проблемы для вас самих: они могут «запищать» во время проверки металлоискателем, а слишком длинные или острые серьги или кулоны могут быть расценены как холодное оружие (бывали прецеденты). Что же касается длинных цепочек или браслетов, то от них лучше отказаться вовсе, так как они могут создать потенциально опасную для жизни ситуацию и даже помешать успешной эвакуации. Лучше всего снимите свои любимые драгоценности перед полетом и уберите их в сумку.

Обтягивающая одежда

Одежда, которую мы надеваем в самолет, должна быть свободной. Дело в том, что во время перелета мы всегда немного отекаем и объем нашего тела увеличивается. Слишком тесные джинсы или юбки могут нарушить нормальное кровообращение и привести не только к дискомфорту, но и к серьезному нарушению здоровья. Лучше всего надевать одежду с мягким, эластичным поясом или хотя бы что-то, что можно расстегнуть во время перелета.

Слишком легкая одежда

Знаете, в какой сезон года люди чаще всего простужаются? Летом! Виной тому кондиционеры и разница в температуре между улицей и помещением. Как правило, в самолетах довольно прохладно и за время длительного перелета наше тело может достаточно остыть, чтобы стать уязвимым для вирусов. Самый простой выход — взять с собой в салон самолета кофту или легкую куртку. Кстати, одежда с длинным рукавом оптимальна для случаев эвакуации, так как лучше скользит по временному трапу.

Парфюм

Очень может быть, что среди пассажиров есть страдающие астмой или аллергией. Даже легкий аромат может спровоцировать приступ опасного заболевания.

Шлепанцы и обувь на высоком каблуке

Длинные острые каблуки могут проткнуть временный трап и поставить под угрозу жизни многих людей, шлепанцы и другая обувь, плохо закрепленная на ноге, может слететь в самый неподходящий момент и привести к травме.

Одежда из синтетических тканей

Готовясь к полету, отложите подальше одежду из легковоспламеняющихся тканей и выберите что-нибудь натуральное и дышащее.

Обязательно наденьте

Компрессионные носки. Если ваш перелет продлится дольше двух часов, наденьте компрессионные носки, которые помогут предотвратить отек ног, боли в ступнях и тромбоз вен.

«Домашний очаг»