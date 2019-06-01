Как подкормить огурцы народными средствами

Дата публикации: Вчера, 15:48 Просмотрено: 80

Огурчики подкармливать хочется безопасными средствами: плоды растут быстро, и нам не нужны нитраты и прочие «прелести», верно? В арсенале опытного огородника есть немало полезных рецептов.

Иллюстративное фото.

Подкормка золой

Огурец очень требователен к содержанию калия в почве и при недостатке этого элемента сразу же реагирует: плоды становятся крючковатыми, а по краю листа можно заметить появление желтоватой каёмки.

Не стоит дожидаться печальных результатов, подкармливать золой можно и нужно, начиная с появления первых 2-3 настоящих листов. Вторую подкормку проводят во время цветения, и далее весь сезон с периодичностью 14 дней.

Как приготовить зольную подкормку: возьмите стакан золы, растворите в 10 л воды и дайте постоять 2-3 часа. Снова размешайте и поливайте под корень по влажной земле. Под один кустик расходуйте в первый раз 0,5 л подкормки, а потом, когда подрастут, по 1 л.

Помните, что золу под огурцы не нужно вносить с азотными подкормками. Делайте эти подкормки отдельно и по очереди.

Подкормка дрожжами

Строго говоря, это не совсем подкормка, а стимулятор роста. Дрожжи содержат много аминокислот и активные микроорганизмы, которые, размножаясь в теплой земле, способствуют хорошему усваиванию азота и других микроэлементов из почвы. Поэтому дрожжевая подкормка проводится всего 2 раза за сезон (повторяют не раньше, чем через 12 дней) и обязательно чередуется с внесением органики (или совмещается, с добавлением куриного помета или сброженной травы).

Возьмите 3 л теплой воды, всыпьте 10 ст. л. сахара, добавьте пачку сухих дрожжей 10-12 гр, размешайте и дайте побродить 4-10 часов. Имейте в виду, что дрожжи будут бродить, появится пена, емкость нужно взять в 2 раза больше по объему (6-литровую). Лучше всего замешивать утром, а подкармливать вечером, когда спадет жара.

Когда дрожжи перебродят (4-10 ч), готовый настой выливаем в большое ведро с 10 л теплой воды, хорошо перемешиваем и подкармливаем огурчики по 1 л рабочего раствора под каждый куст.

Подкормка куриным пометом

Куриный помет засыпают в емкость на треть по объему, заливают водой и дают перебродить минимум 10 дней. Затем добавляют 0,5 л жижи в 10 л воды и подкармливают растения по 1 л под куст.

Куриный помет содержит много азота и прекрасно стимулирует рост огурцов - как зеленой массы, так и плодов. Проводите подкормку куриным пометом не чаще, чем 1 раз в две недели.

Подкормка сброженной травой

Заполните большую емкость рубленой травой на треть, залейте водой доверху, сбродите 2-4 дня. Берите на 10 л воды 1 л концентрата, подливайте рабочего раствора по 1 л под куст.

Эту подкормку повторяйте не раньше, чем через 10 дней.

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