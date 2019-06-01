Муж Лолиты: «Это семейная история двух людей из крови и плоти»

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 46

Буквально пару часов назад певица сообщила поклонникам о решении расстаться с Дмитрием Ивановым, с которым провела вместе девять счастливых лет. Для супруга Лолиты это стало личной трагедией, но он решился рассказать о своих чувствах.

Фото: cosmo.ru

Вся страна следила за историей любви Лолиты и Дмитрия Иванова. Тренера сразу окрестили «молодым мужем» певицы: 11-летняя разница в возрасте казалась поклонникам существенной. Многие не верили в искренность этого союза, но каждый раз, возвращаясь усталой с гастролей, артистка находила утешение в объятьях избранника. Дмитрий сопровождал жену на светских мероприятиях, помогал ей по хозяйству, участвовал в воспитании ее дочери Евы.

Неоднократно Лолита рассуждала о том, что наконец нашла счастье и гармонию в браке. Но сегодня певица сообщила, что ее любви с Дмитрием настал конец. «Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего — совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь», — поделилась Лолита.

Лолита рассталась с молодым мужем

Поклонников удивило неожиданное заявление артистки. Они гадали, стал ли тренер инициатором разрыва, судя по словам Лолиты. «СтарХит» связался с Дмитрием, чтобы узнать, как два любящих друг друга человека пришли к решению разойтись.

«Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — поделился Дмитрий.

В отличие от супруга, который пока не хочет делать громких заявлений о дальнейших планах на жизнь, Лолита уже определилась с ближайшими целями. «Статус — свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой», — заявила певица.

Поклонники восприняли новость с сожалением. Многие до сих пор не верят, что Лолита Милявская вновь разведется, ведь ради этого брака она многое изменила в собственном характере, стала чаще идти на компромисс, старалась сделать совместную жизнь с мужем комфортной.

«Я «укротилась» до него. Брачный рынок очень сокращается после 45. Ты уже смотришь трезво на все это. Видишь, насколько тебе подходит этот партнер, понимаешь, хочешь ли прожить с ним всю жизнь. Любая страсть длится два года и три месяца. Димка очень спокойный», — рассуждала ранее певица.

Подписчики оценили отношение звезды к ситуации, ведь она хочет, чтобы бывший возлюбленный был счастлив. К слову, того же артистка пожелала и Александру Цекало, когда говорила о его свадьбе с Дариной Эрвин.

Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало

Несмотря на то, что певице тяжело далось расставание с Цекало, сейчас она не вспоминает старые обиды. «Это личное дело каждого. Все красивые, все счастливые. Дай Бог!», — считает Милявская.

starhit.ru