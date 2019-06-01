Алла Михеева: «Хочу двоих детей!»

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Впервые, когда Алла пришла в шоу Ивана Урганта, он не принял ее сюжет. Она расстроилась, плакала, но смирилась с поражением. Однако, по удачному стечению обстоятельств, через некоторое время Михеевой все-таки позвонили и пригласили в проект. Так она стала ведущей «Острого репортажа».

Фото: jazzpeople.ru

Стоило звезде «Вечернего Урганта» на Первом канале появиться на площадке столичной фотостудии, как она с первых минут подняла всем настроение. «Боже, это же крылья как у Ольги Бузовой!» - громко восхитилась Михеева, рассматривая реквизит. Не заметил на лице Аллочки ни грамма косметики, а волосы почему-то были мокрые. «Со съемок спешила?» - интересуюсь я. «Нет, из душа!» - с улыбкой отвечает она и удобно устраивается перед зеркалом. Ну, а пока нашу героиню красили, мы мило побеседовали...

«Качаю попу, а не грудь»

- Твои «Острые репортажи» всегда в топе! Много работы - поэтому такая стройная?

- Спасибо большое! Удивительно, но особо не слежу за фигурой. Спорт - да. Но не всегда получается заниматься так часто, как хотела бы.

Если смотрели тренировки в моем Инстаграме, то там я отращиваю попу. Большой успех, тренер заметила: где-то наверху начали появляться бугорки. Как говорится, грудь не накачаешь, а пятая точка в твоих силах!

- Как относишься к пластическим хирургам?

- Прекрасно! Вообще, люблю врачей. Но, надеюсь, в ближайшее время, да и в принципе, к их услугам прибегать не буду.

- Вот не поверю, что ты ни разу не сидела на диете?

- В юном возрасте переехала жить и учиться в Санкт-Петербург, и у меня появилась возможность есть столько шоколадок, сколько хочу.

Мечтала поправиться, отрастить большую попу и перестать быть Алкой-палкой. Да, потолстела, и мне не понравилось. Попробовала диету - сложно. Фитнес-клубов в Питере не было, и я на спортивной площадке качала пресс и бегала, бегала, бегала. Форму вернула через полгода.

- Слушай, ну, лучший бег для девушки - шопинг, согласна?

- Ненавижу магазины, люблю стихийно покупать одежду - влетаешь со словами: «У меня есть две минуты!» Консультанты пытаются что-то подобрать, быстро смотрю: если подходит, беру.

- С ненужными вещами расстаешься легко?

- Спокойно. Как-то переезжала, набралось несколько коробок со всякими сарафанами, джинсами, кофтами... Позвала подружку и отдала ей все. А еще был очень трогательный случай: мой директор получила письмо от девочки из далекого городка - в 300 км от Ростова-на-Дону, которая рассказала, как сильно мечтает о платье наподобие моего, в котором я снималась в шоу. Нашла подходящее в гардеробе, выбрала с корсетом: если она покрупнее меня - сядет, и если похудее - тоже. Девочка была счастлива. Приятно делать маленькие радости.

- А на себя много тратишь?

- Ох, не спрашивайте... Давайте так: сколько зарабатываю, столько и трачу, столько же и хороших дел совершаю. Родители баловали меня все детство, теперь пришла моя очередь.

- Не задумывалась перевезти маму и папу в Москву?

- Зачем? Междуреченск - красивый город! Посмотрите в Интернете - весь в цветах, выложен плиточкой, находится между двух гор и рек... Когда спрашивают: «Алла, откуда ты?» - отвечаю: «Between river town». Лучше к ним буду внуков отправлять.

- Читал, тебя с детства приучали к труду: мыть пол и посуду. И за плитой тоже стоишь?

- Нечасто. Недавно научилась готовить овсянку - максимальное достижение на кухне! А вообще, люблю уют, порядок в доме. Обожаю его украшать, особенно к Новому году. Всегда в каждой комнате красивые букеты. В общем, с эстетической красотой справляюсь на ура!

«Люблю критику»

- Как у людей поворачивается язык называть тебя глупой? Обижаешься, когда пишут подобное в соцсети?

- Нет, конечно. Понимаете, мое зрение устроено так: слово «глупый» просто не вижу, не читаю. Личная особенность, деформация. Да и, кажется, давно таких комментариев нет. Потому что меня раскусили. Кстати, люблю критику, прислушиваюсь к адекватной и конструктивной.

- В реальной жизни притворяешься блондинкой?

- Зачем притворяться, если я и так блондинка?!

- Помогает? Ну, например, гаишники отпускают без штрафа?

- Вожу так хорошо, что гаишники, если тормозят, то ради комплиментов. Говорят: «Девушка, вы так красиво, медленно едете. Можно чуть побыстрее? А то за вами такая пробка!»

- Как-то развиваешь себя сейчас?

- Занимаюсь английским, в позапрошлом году летала в школу в Лос-Анджелес. Сейчас с двумя преподавателями - русским и канадцем - изу­чаю язык, чтобы на пенсии не появилась болезнь Альцгеймера. Говорят, помогает.

- Давай о работе. Ты единственная девушка на передаче. Наверное, легко работается в мужском коллективе?

- Приятно, но у нас еще есть замечательные девочки из группы «Фрукты» Саша Даль и Мими, костюмер Людонька, гример Аня Русинова и многие-многие другие. Нам живется всем легко, потому что нас окружают самые лучшие мужчины страны.

- Посещали мысли, что тебе могут найти замену в «Вечернем Урганте»?

- Знаете, уже очень приятно, что когда-нибудь меня посещали мысли. Явление редкое, но действенное, мысли у меня сосредотачиваются по другим вещам.

- Например?

- Дайте закончу свою мысль... Не дождетесь! Вот вы станете есть опарышей? Нет! Залезать в клетку с крокодилами? Тоже нет! А я могу как общаться с Татьяной Навкой, так и мусор пойти перебирать.

- Многие знаменитости говорят, что за известность нужно платить. Согласна?

- Я ее бесплатно получила!

- О чем мечтаешь? Может, приобрести недвижимость лет через пять?

- Да, хотела бы купить дом. Но побыстрее.

- Так в чем проблема: место никак не выберешь или денег не хватает?

- Не накопила, ровно так же, как и вы. Или вам квартира в наследство от бабушки досталась?

- Нет, откладываю...

- А вот у меня не получается. Нужно сходить на курсы по сохранности бюджета.

- Хотел поговорить об одиночестве - боишься его?

- Нет, ведь я не одна.

- Сердце занято или друзей имеешь в виду?

- Мое сердце занято и друзьями в том числе.

- А семья?

- Хочу двоих детей. С разницей в пять лет. Первого - мальчика, потом девочку, получится царская парочка.

- Мама и папа просят внуков?

- Нет, моя сестра уже отстрелялась - родила пятерых. И дедушка с бабушкой заняты делом. Я для них отдушина, которая радует на экране.

- Какая ты тетя?

- Самая лучшая на свете. Можете позвонить и спросить у племянников. Особенно у последнего, ему недавно исполнилось полгода, но тоже ответит. Когда приезжают в гости, балую их и развиваю. Специально освобождаюсь от съемок, интервью и веду в «Кидзанию». Там племянники могут попробовать разные профессии и заработать местные деньги.

- Вы с сестрой близкие подруги?

- Она пример для подражания с детства. Помню, Аня - прошу заметить, серебряная медалистка и, как мы уже выяснили, у нее красный диплом Университета Герцена и степень кандидата наук по психологии - завела дневник и начала материться. Мне казалось, так круто, и я повторила за ней - писала мат через слово. Но однажды родители нашли его и прочитали. Папа провел воспитательную беседу, сказал: «Алл, как так? Если ты станешь знаменитым человеком, а потом найдут такое?» Спорить не стала, сожгла дневник на противне на кухне. Случившееся казалось ужасным, с папой мы потом два месяца не разговаривали. Благодарна родителям, потому что стала таким человеком. А материлась после случившегося только однажды - в клипе Сергея Шнурова.

- Видел! Все только и обсуждают, как ты отлично вжилась в роль невесты...

- Да, очень боялась, когда выйдет в эфир. Это была мечта, такие съемки - огромный старт и ответственность для актера. Читала отзывы и поняла: со всем справилась!

- Думаю, твоей карьере и жизни завидуют многие. Но если бы слава не обрушилась на тебя, кем бы стала?

- Смотря в какой период времени. Наверное, актрисой в музыкально-драматическом театре «Буфф» в Питере. Либо помогала бы клеить папе катамараны, чтобы сплавлять людей по рекам Алтая. Обращайтесь!

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