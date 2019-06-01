Выбираем цепную электропилу

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Цепные электрические пилы широко применяются в строительстве, ремонте, дачно-садовых работах, столярно-плот­ницком деле и в других сферах, где необходимо регулярно распиливать деревянные заготовки разной формы — бревна небольшого диаметра, доски, брусья, ветки и т.п.

В отличие от своего бензинового аналога такой инструмент может применяться и внутри помещений, поскольку не выделяет выхлопных газов.

Конструкция и принцип действия

Стандартная конструкция всех цепных электрических пил включает следующие элементы:

корпус с помещенным внутрь него электричес­ким двигателем;

направляющая шина;

пильная цепь с острыми режущими кромками, устанавливаемая в пазы шины;

бачок, в который заливается масло для смазки цепи.

Кроме того, на корпусе предусмотрены элементы управления инструментом: кнопки запуска и блокировки, предохранительный щиток для руки, рукоятки, регулировочный винт для правильного натяжения цепи.

В процессе работы энергия передается от двигателя к редуктору, который приводит в движение звездочку — подвижную часть пильной шины. Таким образом цепь начинает двигаться по кругу и совершает распил.

Преимущества электрических пил перед бензиновыми:

электрический инструмент отличается экологичностью и не выбрасывает в воздух вредных веществ;

обращение с электропилой не требует особых навыков, как в случае работы с бензиновым двигателем;

стоимость самого электрического инструмента и его обслуживания заметно ниже, чем его бензинового аналога;

электрические цепные пилы легче бензиновых, характеризуются меньшим уровнем шума и вибрации.

Как сделать правильный выбор?

Выбирая электрическую цепную пилу, многие покупатели ориентируются преимущественно на известность бренда и стоимость конкретной модели. Эти характеристики, разумеется, немаловажны, но к рабочим параметрам инструмента имеют косвенное отношение. Намного важнее сделать правильный выбор по следующим показателям.

1. Мощность электродвигателя. От нее зависит производительность и эффективность инструмента. Так, для выполнения сложных и длительных работ следует выбирать модели с двигателем 2,5-4 кВт, а для периодического непродолжительного применения подойдет инструмент мощностью в пределах 1,5-2 кВт.

2. Расположение двигателя. Поперечный вариант больше подходит для вертикального пиления по прямой, однако пилы с продольным положением мотора лучше сбалансированы и способны работать в разных положениях под любыми углами.

3. Длина пильной шины. От этого показателя зависит максимальная толщина заготовки, с которой способен справиться инструмент. Для бытового применения обычно хватает шины длиной от 30 до 40 см, профессиональные варианты требуют оснастки свыше 50 см.

4. Вес. Напрямую зависит от мощности двигателя: чем мощнее пила — тем она, увы, тяжелее. Поэтому важно соблюсти баланс и выбрать такую модель, которую комфортно удерживать в руках.

5. Емкость бачка для масла. Определяет время работы до очередной заправки. Большинство бытовых электропил оснащается бачком емкостью от 0,12 до 0,2 л — этого хватает на 2-3 часа непрерывного функционирования. Желательно, чтобы масляный бачок был оснащен индикатором наполнения — так проще отслеживать уровень масла и не позволять цепи работать «всухую».

Помимо этого, пила должна быть оснащена системой безопасности работы, которая включает предохранительный щиток для руки оператора, функции тормоза цепи, блокировки пусковой кнопки от случайного включения, плавного пуска, а также термозащиты двигателя. Все это обеспечивает долговечность инструмента и максимальную безопасность пользователя в процессе работы.

diy.ru