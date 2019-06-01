Потап: «Хотелось раньше рассказать, как я люблю Настю, но у меня была семья»

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38-летний Потап объяснил, почему так долго скрывал роман с Настей Каменских. По словам певца и продюсера, он хотел рассказать о переменах в личной жизни раньше, но на тот момент был связан брачными узами. Сейчас музыкант счастлив рядом со второй супругой пишет СтарХит.

Потап и Настя Каменских. Социальная сеть Instagram.

На протяжении пяти лет поклонники ничего не слышали о личной жизни Потапа: после развода с Ириной Горовой в 2014 году музыкант отказывался говорить на эту тему, а также комментировать отношения с Настей Каменских. И только в этом году, 23 мая, когда звездная пара сыграла свадьбу, стало понятно, что их роман был реальностью.

Сегодня Потап говорит, что чувства к коллеге возникли давно. Он пытался с ними бороться, но потом понял, что искренне влюблен. Артист хотел рассказать о происходящем в его личной жизни поклонникам, но не мог этого сделать, поскольку все еще состоял в браке с Ириной.

«Это было очень трудно сделать. Хотелось всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени.

Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек! Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично», — поделился эмоциями продюсер.

Свадьба Насти Каменских и Потапа. Социальная сеть Instagram.

Артист предпочел не раскрывать, когда именно начался его роман с Каменских. Но поклонники до сих пор считают, что первый брак музыканта распался именно из-за этих тайных отношений. Напомним, что продюсер женился на Ирине Горовой еще в 1999 году, пара воспитывала дочь Ирины от предыдущих отношений, а в 2008-м у влюбленных родился сын Андрей. Именно в этот период дуэт Потапа и Насти стал невероятно популярен.

К слову, Потапу удалось расстаться с Ириной на положительной ноте, и сейчас бывшие супруги находятся в прекрасных отношениях. Горовая даже присутствовала на свадьбе артистов, чем немало удивила поклонников.

При этом артист не отрицает, что ему было сложно рассказать сыну об отношениях с Настей. По словам Потапа, Андрей отнесся к свадьбе отца с пониманием и уважением. «Это непростой момент, ведь сын очень любит маму. Я спрашивал, как он отнесется к тому, что у папы появится новая жена. На это Андрей ответил, что, если мне будет хорошо, то он не против», — подчеркнул продюсер.

Сейчас Потап и Настя практически неразлучны, ведь они не только вместе работают, но и проводят все свободное время. Общаясь с порталом ТСН, музыкант признался, что теперь он чувствует себя абсолютно счастливым, ведь все тайное стало явным, а значит, он может во всеуслышание говорить о своей любви.

Источник: rus.postimees.ee