Кристофер Нолан прилетел в Таллинн

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Во вторник в Таллиннском аэропорту приземлился вылетевший из Лос-Анджелеса самолет, на котором вместе с командой прилетел знаменитый режиссер Кристофер Нолан.

Кристофер Нолан прибыл в Таллинн. Фото: Кен Мюрк/ERR

Boeing 777-200LR VIP Crystal Skye - самолет класса люкс, в котором 88 мест первого класса.

В Таллинне Нолан приступит к съемкам боевика на территории Горхолла и, в случае согласия управы Таллинна, на Лаагна теэ.

Весной этого года стало известно, что съемки нового шпионского боевика "Tenet" (возможные варианты перевода - "Догма", "Принцип", "Постулат") кинокомпании Warner Brothers пройдут в том числе в Эстонии. В связи со съемками киностудия попросила в течение лета перекрыть на некоторое время важную столичную транспортную магистраль Лаагна теэ. Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

Источник: rus.err.ee