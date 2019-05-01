Операция по уничтожению: боремся с сорняками на участке

Как избавиться от сорняков: орудовать тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может, попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву какой-нибудь чудодейственный препарат от сорняков? Какой метод на самом деле эффективен? Читаем, что советует портал Houzz.
Иллюстративное фото.
Как избавиться от сорняков: орудовать тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может, попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву какой-нибудь чудодейственный препарат от сорняков? Какой метод на самом деле эффективен? Читаем, что советует портал Houzz.
Перекопку лучше выполнить в два этапа — под зиму поднять землю крупными пластами, а весной перекопать более мелко, разбивая комья. На этой стадии стоит перебрать землю буквально вручную, удаляя оставшиеся корни сорняков.
Старайтесь выбирать даже самые мелкие корешки — они способны прорасти целыми зарослями сорняков. По этой причине сторонники естественного земледелия перекопку не жалуют, особенно с применением технических средств. Действительно, культиватор может раздробить корни на маленькие кусочки, которые, тем не менее, сохранят способность к прорастанию. Чтобы этого избежать, первичную перекопку лучше проводить вручную, выбирая корни, причем использовать для этого вилы, а не лопату.
Чтобы избавиться от сорняков в огороде, в последующие годы можно перекопать и его, и те места, где высажены однолетние виды. На многолетних клумбах допустимо лишь частичное рыхление. При этих процедурах также нужно выбирать корни сорняков. Затягивать с работой не стоит: выполните ее, пока вы еще можете различить, какие растения находятся на законном месте, а какие следует убрать.
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Источник: houzz.ru