Операция по уничтожению: боремся с сорняками на участке

Дата публикации: Сегодня, 17:48 Просмотрено: 46

Как избавиться от сорняков: орудовать тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может, попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву какой-нибудь чудодейственный препарат от сорняков? Какой метод на самом деле эффективен? Читаем, что советует портал Houzz.

Иллюстративное фото.

Как избавиться от сорняков: орудовать тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может, попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву какой-нибудь чудодейственный препарат от сорняков? Какой метод на самом деле эффективен? Читаем, что советует портал Houzz.

Перекопку лучше выполнить в два этапа — под зиму поднять землю крупными пластами, а весной перекопать более мелко, разбивая комья. На этой стадии стоит перебрать землю буквально вручную, удаляя оставшиеся корни сорняков.

Старайтесь выбирать даже самые мелкие корешки — они способны прорасти целыми зарослями сорняков. По этой причине сторонники естественного земледелия перекопку не жалуют, особенно с применением технических средств. Действительно, культиватор может раздробить корни на маленькие кусочки, которые, тем не менее, сохранят способность к прорастанию. Чтобы этого избежать, первичную перекопку лучше проводить вручную, выбирая корни, причем использовать для этого вилы, а не лопату.