Виктор Крон опубликовал снятый в Таллинне видеоклип

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Представлявший в этом году Эстонию на конкурсе "Евровидение" певец Виктор Крон представил новый видеоклип, который был снят в Таллинне и в эстонских лесах.

Виктор Крон. Автор: Кадр из видео

Новый видеоклип на песню "Discovery" - совместная работа с уроженцем Пярну Syn Cole. Режиссер клипа - Сандер Алликмяэ, передает портал Menu.

На конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве Виктор Крон занял 20-е место.

Источник: rus.err.ee