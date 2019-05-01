Виктор Крон опубликовал снятый в Таллинне видеоклип

Отдохни / ОкрошкаВиктор Крон опубликовал снятый в Таллинне видеоклип
Дата публикации: Вчера, 10:29 Просмотрено: 75
Представлявший в этом году Эстонию на конкурсе "Евровидение" певец Виктор Крон представил новый видеоклип, который был снят в Таллинне и в эстонских лесах.
Виктор Крон. Автор: Кадр из видео
Новый видеоклип на песню "Discovery" - совместная работа с уроженцем Пярну Syn Cole. Режиссер клипа - Сандер Алликмяэ, передает портал Menu.
На конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве Виктор Крон занял 20-е место.
Источник: rus.err.ee