Скрытая угроза: 8 опасностей проживания в гостинице, о которых вам нужно знать

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Белоснежная постель, чистая сантехника, вежливый персонал — на первый взгляд обстановка в отеле кажется прекрасной. Но не все так просто. В номерах, где до вас останавливались сотни, а то и тысячи гостей, вас поджидает множество различных опасностей. И вот только некоторые из них.

Иллюстративное фото.

Ванна

Что может быть приятнее ванны с ароматной пеной после насыщенного событиями дня? Но только не в гостинице! На поверхности сантехники можно найти все что угодно — включая опасные виды бактерий и следы химических веществ, которыми ее обрабатывают. Вряд ли персонал службы сервиса использует отдельный комплект тряпочек и губок для каждого номера — а, значит, бактерии и вирусы переносятся из одной ванной в другую.

Телевизор

Только представьте, сколько рук (не всегда тщательно вымытых) касались пульта от телевизора в гостинице! Этот предмет даже в условиях квартиры признан одним из самых грязных, что уж говорить о номере, где останавливались сотни разных людей.

Так, по данным Travelmath, при проверке отелей (включая три и четыре «звезды») на поверхности пультов было обнаружено свыше одного миллиона КОЕ (колониеобразующих единиц), включая бациллы Baciluss spp, провоцирующие заболевания органов дыхания и пищеварительной системы.

Пол

Пол в гостинице выглядит чистым? Поверьте, одного пылесоса для чистки ковра недостаточно. При детальном изучении проб в ворсе часто обнаруживаются следы фекальных и аэробных бактерий. Так что в следующий раз, когда вы решите сбросить на пол полотенце или одежду, подумайте дважды.

Полочка в ванной

Лидером по загрязнению в исследовании Travelmath стали полочки в гостиничных ванных комнатах. Согласно результатам лабораторных исследований, на их поверхности было обнаружено до 1,3 миллионов КОЕ. В связи с этим специалисты не рекомендуют выкладывать косметику и средства личной гигиены на полочку в ванной, их лучше хранить в дорожных сумках.

Телефон

Перед тем как воспользоваться гостиничным телефоном, протрите его дезинфицирующими влажными салфетками. Это минимальное средство защиты от бактерий, которые могут скрываться на его поверхности.

К слову, в ходе исследований в телефонных трубках обнаруживались как грамотрицательные бактерии, вызывающие респираторные заболевания, так и грамположительные кокки, провоцирующие пневмонию и кожные инфекции.

Посуда

Никогда не пейте из гостиничных стаканов и чашек, предварительно не обработав их чистящими средствами. И дело не только в том, что из них пили сотни ваших предшественников. Для дезинфекции посуды некоторые отели используют специальные спреи, остатки которых могут вызвать токсическое отравление — пусть и в легкой форме.

Ванная комната

Вернемся в ванную. Несколько лет назад ученые из Квиннипэкского университета в Коннектикуте решили проследить за распространением колиформных бактерий в туалетах студенческих общежитий. Результаты исследования поражают — на 60% зубных щетках были найдены следы фекальных бактерий, причем в 80% случаев на щетке одного человека находились бактерии из фекалий другого. Эти микроорганизмы, попадая внутрь организма, могут вызывать диарею, кожную сыпь и отит.

Ученые не рекомендуют хранить зубные щетки в ванной без плотного колпачка. Это актуально и для гостиниц, и для жилых квартир.

Профессиональная «химия»

В большинстве гостиниц персонал применяет профессиональные моющие и чистящие средства, состав которые несколько отличается от тех, которыми мы привыкли пользоваться дома. Их следы витают в воздухе, оседают на мебель и пол. Останавливаясь в отеле, будьте бдительны — при первых признаках аллергии или проблем с дыханием немедленно обратитесь за помощью.

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