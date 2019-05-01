Как получить хороший урожай клубники

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Клубника — ягода, любимая всеми и всегда. Самое главное - хорошо о ней заботиться. И тогда можно наслаждаться богатым урожаем.

Высадкой клубники можно заняться и в осеннее, и в весеннее время. Осеннюю посадку рекомендуется провести с середины августа по вторую половину сентября, и в этом случае следующий сезон порадует первым урожаем. Посадка рассады весной производится очень рано, в зависимости от погодных условий.

Иллюстративное фото.

Весеннее время высадки рассады менее привлекательно для садоводов, так как урожая в этом году можно не дождаться.

Для посадки участок следует подготовить заранее. Глубокой осенью его следует перекопать, при этом в грунт вносят удобрения, необходимые данной культуре. Для того, чтобы рассада чувствовала себя комфортно за достаточно короткий срок, садоводы советуют подрезать наиболее длинный корень. Обязательно с пересаженного растения надо удалить все сухие листовые пластины, оставив более здоровые.

При высадке пользуются двумя вариантами. В первом случае в лунку наливают летней температуры воду, рассаду опускают в лунку и осторожно заполняют почвой, которую нужно хорошо утрамбовать. Второй способ: растения высаживаются в сухие лунки, а затем, когда грунт вокруг кустиков будет хорошо утрамбован, их очень обильно поливают. Через 1-2 дня нужно дополнительно подсыпать землю под каждый кустик.

NB! Рекомендуют заниматься посадкой клубники в вечернее время или не солнечную погоду. В том случае, если имеется вероятность возвращения заморозков, посадки лучше накрыть пленкой..

Растения весенней посадки плодоносят спустя один год, но это только в том случае, если их не погубят заморозки. Посадка осенью практически такая же.

Уход заключается в следующем: своевременные прополки, рыхление поверхности почвы, внесение удобрений (калий, древесная зола), удаление лишних усиков и листьев, обильный полив без застоя воды в корнях. Урожайность клубники, как бы мы не старались за ней ухаживать, перестает радовать на четвертый год, грунт сильно истощается. Садоводы советуют 1 раз в 3-4 года производить пересадку клубники на новое место. Пересадкой, как и говорилось выше, лучше заниматься в осеннее время, либо в последние недели летнего периода, при этом следует выбрать облачный день.

Распространенные болезни: плодовая, корневая и серая гнили, мучнистая роса. Большинство заболеваний грибкового происхождения. Как правило, вышеперечисленные болезни возникают на плохо проветриваемых участках, состав почвы не позволяет своевременно пропускать воду. В результате создаются комфортные условия для развития данных заболеваний. Совет в таких случаях следующий - соблюдать правила агротехники и уделять особое внимание выбору предшественников (севообороту).

Если растение все-таки заболело, необходимо провести опрыскивание одним из фунгицидных средств.

Очень часто огромный вред клубнике наносят земляничные листоеды, темные щелкуны и долгоносик, рыжие муравьи. Для надежной защиты клубничных грядок от вредителей строго рекомендовано обеспечить правильный уход растениям, а также своевременно проводить опрыскивание кустиков и грунта под ними инсектицидными средствами в целях профилактики.

Внимание: долгоносик!

Особенное внимание уделить долгоносику, вред от которого сокращает урожайность на 60%-70%. Период цветения – основной для данного вредителя.

Перекусывая цветоножку, он прерывает дальнейшее развитие. Заметить его очень трудно, тельце по длине всего 3-4 мм, впереди заметен маленький хоботок-носик. Прячется в основном под засохшими листьями и в верхнем слое почвы, где и проводит зимовку. Именно поэтому осенью желательно убирать все листья и рыхлить почву. Самое время для обработки, когда образовались розетки (перед цветением), но не распустились. После образования бутона может быть поздно.

Минимальную опасность для растения и ранних полезных насекомых (пчел) представляют препараты: «Фитоверм», «Энджио», «Адмирал». Погода для обработки кустиков клубники должна быть сухой, без ветра, без прогнозов о дожде.

Среди народных средств популярными считаются опрыскивание процеженным горчичным раствором (100 гр на 3 литра); раствором хозяйственного мыла, настоем чеснока и хвойным экстрактом; можно посыпать вокруг кустов древесную золу.

В основном профилактику проводят до цветения. Один из безопасных препаратов – медный купорос. Обработку нужно проводить строго до цветения или в осенний период после снятия последнего урожая.

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