Без этого чрезвычайно полезного растения не обойдется ни один сад!

Дата публикации: Вчера, 13:27 Просмотрено: 78

Есть одно популярное растение, которое должно обязательно украшать каждый домашний сад: у него огромное количество полезных качеств, о которых вы, вероятно, не знаете, пишет Kodustiil.

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Это широко известная и любимая лаванда, пишет House Beautiful. Прежде всего, лаванда - это просто очень красивое и нежное растение, которое создает на участке приятную атмосферу Средиземноморья. Но у лаванды также есть много полезных особенностей, которые можно использовать в каждом домашнем саду.

Например, она привлекает много полезных насекомых, например, ее любят пчелы и бабочки.

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В то же время лаванду боятся многие вредители, поэтому она особенно хорошо подходит для посадки около чувствительных к вредителям растений, например, ее можно посадить недалеко от розария. Лаванда убережет розы от тли. Также обладает противокомариным эффектом. Интересно, что сильного запаха лаванды не переносят вредные насекомые, а полезным он очень нравится.

При посадке лаванды в эстонском саду необходимо точно проверить, будет ли ей комфортно в наших условиях. У каждой разновидности лаванды свой характер, некоторые не переживут холодную зиму, но, например, колосковая лаванда хорошо годится для выращивания в наших условиях.

Конечно, лаванду нужно сажать в песчаную и хорошо дренированную почву. Влажные почвы не выращивания лаванды не подходят. И конечно же, эта жительница Средиземноморья предпочитает залитые солнцем участки сада.

Источник: rus.postimees.ee