Что с ней стало? Бывшая тростиночка Нелли Фуртадо поправилась и изменилась до неузнаваемости

Внешность любой женщины меняется в разные этапы ее жизни. Мы привыкли экспериментировать с образами и совершенствоваться, в особенности тогда, когда отражение в зеркале вызывает недовольство. Одни, как Шарлиз Терон, менялись ради работы. Другие, как Джулия Робертс, временами поддавались обычным человеческим соблазнам. Последняя, к слову, во время творческого перерыва совсем не радовала поклонников лишними килограммами, но неожиданно для всех вернулась в прекрасную форму. А есть и те, чьи метаморфозы трудно объяснить.

Нелли Фуртадо ФОТО: SCANPIX

Слава Нелли Фуртадо гремела по всему миру в нулевых. После выхода дебютного альбома Whoa, Nelly в 2000-м она стала невероятно популярной. Вошедшие в него синглы I'm Like a Bird и Turn Off the Light сделали ее не просто коммерчески успешной: певица оказалась более чем обеспеченной девушкой, а ведь ей было совсем слегка за 20.

Пик популярности Фуртадо пришелся на 2006-й. Третий выпущенный ею альбом Loose оказался самым продаваемым за всю карьеру девушки. За практически 20 лет она получила огромное количество наград, среди которых были Grammy Award, Juno Award, Billboard Music Award, MTV Europe Music Award, World Music Award и многие другие. После Loose Нелли выпустила еще 3 альбома с довольно большими временными промежутками, но за это время ее звезда успела несколько померкнуть.

Несмотря на это певица прекрасно совмещала работу и личную жизнь. В 2003-м девушка родила дочь, Невис Четан, от своего молодого человека и по совместительству давнего друга, Джаспера Гаунии. К сожалению, через два года пара рассталась, но сумела сохранить прекрасные отношения и вместе воспитывала малышку.

В июле 2008-го Фуртадо вышла замуж за звукорежиссера Демасио Кастеллоне, с которым работала над альбомом Loose. Казалось, что ее жизнь наконец пошла по нужному пути. Нелли еще больше похорошела и выглядела совершенно счастливой, хотя и появлялась в свете уже не так часто, как ранее.

В 2017-м стало известно, что брак певицы задолго до официального сообщения об этом распался, но вместе с мужчиной из ее жизни, вероятно, ушло нечто большее. Поклонники помнили Фуртадо субтильной красавицей, а многие женщины стремились походить на нее. Возможно, по этой причине довольно редкие появления на публике вызывали такой резонанс. Из фигуристой красотки Нелли превратилась в пышку с очень аппетитными формами и, похоже, не стремилась вернуть свое некогда спортивное тело.

Никто, кроме самых близких певице людей, вероятно, не узнал бы, что случилось со стройной знойной девушкой. Но цветущий внешний вид Нелли, казалось, говорил о том, что она чувствовала себя совершенно комфортно в новом образе. А что может быть важнее, чем уверенность женщины в себе, не так ли?

