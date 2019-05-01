Добытчицы: знаменитые женщины, которые зарабатывают намного больше своих мужчин

Дата публикации: Вчера, 13:20 Просмотрено: 90

Разный уровень дохода часто становится серьезной проблемой для некоторых пар, особенно если семью обеспечивает женщина. Предлагаем подборку знаменитых красоток, которые зарабатывают больше своих мужчин и не видят в этом ничего плохого.

Яна Рудковская

В одном из интервью Яна Рудковская призналась, что в год зарабатывает несколько миллионов долларов. И хотя ее муж Евгений Плющенко, находясь на пике карьеры, нередко оказывался в списках самых высокооплачиваемых спортсменов России, есть основания полагать, что сейчас Рудковская вносит наибольший вклад в семейный бюджет.

Причем Яна не только неплохо зарабатывает сама, но и помогает с увеличением дохода мужу. Именно благодаря стараниям жены Плющенко открыл школу фигурного катания для одаренных детей. К слову, 4-летний сын Яны и Евгения с ранних лет обеспечивает себя сам. По словам звездной мамы, мальчик снимается в рекламных проектах, имеет своего агента в Италии и за свою жизнь заработал уже 10 миллионов рублей.

Тина Канделаки

Тину Канделаки многие знают как телеведущую, однако она также является совладелицей телевизионной компании «Апостол», генеральным продюсером сети спортивных каналов «Матч ТВ» и успешным ресторатором. Известно, что и доход у Тины довольно высокий.

По данным СМИ, в 2017 году Канделаки заработала более 50 миллионов рублей. Что же касается ее супруга, Василия Бровко, продюсера и директора по особым поручениям корпорации «Ростех», он тоже может назвать себя обеспеченным человеком. Тем не менее до своей звездной супруги Василию все равно пока очень далеко. Его годовой заработок составляет примерно 15 миллионов рублей. Но знаменитости доходами не меряются: их отношения построены на других ценностях.

Кристина Орбакайте

Третьим мужем Кристины Орбакайте стал стоматолог Михаил Земцов, который всю жизнь прожил в Америке, где и встретил певицу. Пара узаконила отношения в 2005 году и воспитывает дочь. По данным СМИ, на протяжении некоторого времени у Земцова были проблемы с бизнесом в США. Это сильно ударило по его финансовому положению.

Журналисты даже писали, что Михаил подавал на развод якобы из-за того, что не мог смириться с тем, что доход Орбакайте был намного выше, чем его собственный. Однако сами звезды никак эту информацию не комментировали. Кристина и Михаил по‑прежнему живут вместе, несмотря на слухи.

Джулия Робертс

Обладательница «Оскара» и одна из наиболее успешных актрис Голливуда Джулия Робертс уже 17 лет живет в счастливом браке с кинооператором Дэниелом Модером. Супруги воспитывают троих детей. Они познакомились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец».

Вот уже несколько лет семья проживает в пентхаусе в Нью-Йорке, купленном на гонорары актрисы. Помимо прочего в их собственности находятся ранчо в Тахо и особняк в Малибу. Вряд ли голливудский кинооператор с годовым доходом в 67 тысяч долларов мог бы себе такое позволить.

А вот состояние Джулии еще в 2005 году оценивалось в 250 миллионов долларов. Кроме того, актриса владеет собственной кинокомпанией Om Red Films, которая приносит ей немалый доход. Несмотря на такие различия в заработках, Дэниел поддерживает жену во всех ее начинаниях. Например, в прошлом году вместе с ней он сел на специальную диету, которой Джулия придерживалась, чтобы набрать вес для очередной роли.

Кайли Дженнер

Младшая представительница «золотого» семейства Кардашьян считается самым молодым предпринимателем в списке Forbes. По данным за 2018 год, доход Кайли Дженнер составил 900 миллионов долларов, а уже в этом году девушка стала самым молодым миллиардером в истории. Кроме того, она возглавляет список самых «дорогих» Instagram-звезд. За рекламный пост в ее социальных сетях рекламодателю придется заплатить миллион долларов.

Несмотря на то что в деньгах Кайли не нуждается, она не собирается останавливаться на достигнутом и буквально на днях объявила о запуске новой линейки уходовой косметики Kylie Skin. Нетрудно предположить, что второй миллиард совсем не за горами. А вот партнер Дженнер и отец ее годовалой дочери Сторми музыкант Трэвис Скотт зарабатывает около восьми миллионов долларов, что несравнимо с доходами его избранницы, бизнес которой продолжает расти и развиваться.

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг заработала на книгах о Гарри Поттере и экранизациях по ним более миллиарда долларов и уже давно входит в рейтинг самых богатых людей планеты. А вот ее супруг Нил Мюррей — самый обычный анестезиолог, получающий около 350 тысяч долларов в год.

Тем не менее разница в доходах никак не повлияла на отношения супругов. Роулинг всячески оберегает свою семью от публичности, скромно упоминая почти в каждом интервью, что Нил — самый лучший в мире в муж. Может, поэтому пара и живет в счастливом браке уже почти 20 лет.

Кира Найтли

По данным финансовых аналитиков, оскароносная актриса Кира Найтли зарабатывает в 100 раз больше своего мужа — музыканта группы Klaxons Джеймса Райтона. За время своего существования компания Киры KCK Boo получила 8 миллионов фунтов стерлингов дохода, тогда как на счетах компании Джеймса Galloping Faster находится всего 88 тысяч фунтов стерлингов.

Актриса явно придает финансовой составляющей гораздо меньшее значение, чем многие ее коллеги. Она живет достаточно скромно, одевается в масс-маркете и даже своего ребенка не балует дорогими игрушками. Еще одно доказательство того, что деньги не главное!

Cosmo Online