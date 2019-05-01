Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в шоу “Голос.Дети”

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Победа Микеллы Абрамовой в вокальном конкурсе возмутила поклонников. Первому каналу пришлось аннулировать результаты голосования. 24 мая состоится повторный опрос зрителей. Свое мнение о ситуации высказала мама финалистки.

Фото : Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Впервые в истории шоу «Голос.Дети» организаторам пришлось аннулировать результаты голосования. Поклонники не поверили в честность победы дочери известной певицы и бизнесмена Микеллы Абрамовой. Многие считали, что произошла накрутка смс-сообщений, а первое место должен был получить Ержан Максим, пишет Starhit.

После проверки догадки зрителей подтвердились. «Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф.

На момент проверки использованные номера были недоступны», — говорилось в заявлении компании Group-IB.

Мама победительницы Алсу впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию. В эфире радиостанции «Серебряный Дождь» она заявила, что участников проекта и ее дочь «втянули в какие-то игры». Однако певица надеется на скорое завершение скандала.

Теперь Первый канал намерен провести повторное голосование. Кому все-таки достанется победа, зрители узнают 24 мая. В специальный выпуск конкурса пригласили всех финалистов, а вот появится ли на сцене Абрамова пока неизвестно. «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — поделилась Алсу.

Она также добавила, что подробно свое мнение о скандале выскажет 1 июня в День защиты детей. Возможно, так звезда хочет напомнить о той критике, которая внезапно обрушилась на ее дочь.

Микелла пока не приняла решение об участии в специальном выпуске. Фото: Легион Медиа

Напомним, что после победы девочки в «Голос.Дети» общественность разделилась на два лагеря. Одни утверждали, что наследница звезды знала заранее о выходе в финал. Другие же защищают Микеллу от негативных отзывов в ее адрес. По их мнению, это может плохо сказаться на дальнейшем развитии 11-летней девочки. Полина Гагарина в недавнем интервью для YouTube-канала «А поговорить?» также поддержала Абрамову. «Не ее вина в том, что произошло. И это ужасно, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал этого ада, который она, наверняка, переживает. Люди очень злые, очень», — высказалась певица.