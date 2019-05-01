Тимати впервые прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

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Еще недавно поклонники Егора Крида обсуждали, что выкупить сценическое имя у лейбла Black Star артисту помог миллиардер Борис Ротенберг. Тимати опроверг эту информацию, подчеркнув, что с бывшим подопечным они разошлись без конфликта.

Тимати и Егор Крид // Фото: Legion-media

Сможет ли Егор Крид сохранить свой псевдоним после расторжения контракта с лейблом? Этот вопрос несколько месяцев волновал поклонников его творчества. Памятуя скандальную историю с другой подопечной Тимати — Кристиной Si, которую рэпер лишил не только репертуара, но и сценического имени, фанаты готовились к тому, что вскоре им предстоит скандировать фамилию Булаткин. Однако на прошлой неделе появилась информация, что Егор все же продолжит выступать, как Крид. Поговаривали, что сохранить товарный знак ему помог миллиардер Борис Ротенберг.

Устав от постоянных сплетен, Тимати наконец-то решил расставить все точки в спорной истории.

«К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним», — подчеркнул рэпер.

Напомним, слухи о том, что Тимати и Егор Крид решили прекратить сотрудничество появились в конце марта, а в начале апреля новость подтвердил гендиректор Black Star Павел Курьянов. «Мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться. Товарный знак Егор Крид принадлежит лейблу Black Star, он может стать Егором Булаткиным, может стать кем угодно», — сообщал Пашу.

К слову, недавно поговаривали, что еще один музыкант лейбла планирует вырваться на свободу. По слухам, Мот хотел разорвать контракт, но планировал сделать это столь же благоприятно для себя, как и его коллеги — L’one и Егор Крид. Но то ли информация действительно оказалась вымыслом, то ли Тимати удалось договориться с подопечным. «Мот никуда не планирует уходить, он еще долго с нами в команде», — отмечал Павел Курьянов.

Источник: starhit.ru