Наталья Сенчукова: «Сын никогда не слышал, чтобы мы с Витей повышали друг на друга голос»

Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 82

В интервью «Телепрограмме» популярная певица объяснила, в чем секрет ее безупречных отношений с супругом, лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным.

Прогулка на собственном теплоходе.

У Натальи Сенчуковой и ее супруга все как в учебнике для идеальной семьи — пара вырастила сына, построила дом. Но это лишь часть семейных хлопот: у Виктора и Натальи есть бизнес, связанный с судоходством, и расписанный на месяцы вперед гастрольный график.

«Если есть желание отдохнуть от мужа, значит, любви нет»

— Наталья, в этом году исполняется 20 лет вашему сыну Василию. При этом вместе вы почти 30 лет! В чем секрет этого желания быть рядом друг с другом, гастролировать вместе?

— Нам нравится вместе ездить. Впервые на гастроли с «Дюной» я поехала в 1991 году в Курган. Это был наш первый совместный концерт. И сейчас мы с Виктором часто работаем вместе, хотя, конечно, выступаем и порознь. Но нам так приятно и комфортно вместе, что если разъезжаемся, то сразу начинаем трезвонить друг другу. Кто-то говорит, что мужу и жене надо периодически отдыхать друг от друга. Мне кажется, если есть такое желание, значит, любви особой нет. Когда любимый рядом, ты этим наслаждаешься, «питаешься».

— Ваш сын Василий Рыбин (на фото) — барабанщик в собственной группе Kodi. Василий и его товарищи прислушиваются к вашему мнению, ценят ваш музыкальный опыт?

— В один из дней Вася предложил ребятам: «Давайте сходим, послушаем папу». И эти наши рокеры, которые слушают только какую-то американскую сумасшедшую музыку, вдруг увидели, что вживую творит на сцене «Дюна».

Наконец-то они поняли, почему дядя Витя стал популярным. Он придумал свой проект и сделал меня, у него есть продюсерский талант. Он еще в военном училище начал всех организовывать и смог создать коллектив, который постоянно где-то выступал. Так что молодежь стала прислушиваться к советам дяди Вити. Раньше они играли какой-то хард-кор-прогрессив, теперь — современную красивую музыку. Записали уже пять песен.

— Какое у Василия образование?

— Сын учится на режиссера в Университете культуры — сейчас он на третьем курсе. Это не мешает его увлечению музыкой, скорее даже помогает. К примеру, в ближайшее время будем снимать новый клип его группы, и Вася принимает участие в том числе и в постановке ролика.

Сын у нас трудяга: с пяти лет занимался карате, добился успехов, завоевал много наград. Этот вид спорта дисциплинирует и помогает развить шикарную координацию, поэтому Вася, когда играет на барабанах, может развивать приличную скорость.

Сын только в 14 лет объявил нам, что хочет быть музыкантом и играть на ударных. Наш папа ответил: «Пойдем попробуем!» У Васи здорово и естественно получилось, и слух у него прекрасный! А тембр какой! Все мальчишки в группе Kodi — поющие.

— Когда вы опубликовали фото сына в социальных сетях, все начали обсуждать, какой красивый сын у Сенчуковой и Рыбина…

— Он очень стесняется этого внимания. Говорит, красавчиком себя не считал. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Instagram, это меня и спровоцировало.

Конечно, я спросила разрешения у Васи. Он сам выбрал фото, которое можно публиковать. Такого интереса мы не ожидали. Сын рассказывал, что в социальных сетях после этого у него прибавилось подписчиков, ему стали писать, какой он «лапочка», кто-то начал сватать за него своих дочерей…

— Кстати, у Василия есть девушка?

— Сын пять с лишним лет встречается с одной девочкой, ее зовут Даша. Когда у них гормоны играли, были ссоры, они могли дуться друг на друга. Но, как я вижу, Вася мудр не по годам, он умеет сглаживать конфликтные ситуации, и Даша учится этому.

Возможно, молодежь наблюдает за нашими с Витей отношениями. Вася говорит: «Я никогда в жизни не видел, чтобы родители ругались или повышали друг на друга голос». Сын не видел ничего такого не из-за того, что мы это скрывали, — просто этого не было. Этого вообще не должно быть в семье.

— Признайтесь, балуете сына?

— Иногда. Например, на 20-летие подарили ребенку машину. Скромную, но новую — «фольксваген». Но мы не стали размещать фото в социальных сетях, потому что не все могут позволить себе купить ребенку в 20 лет машину.

— А многие, напротив, хвастаются дорогими машинами и яхтами. У вас вот, знаю, есть теплоход…

— У нас есть судоходная компания «Дюна». Один теплоход мы сейчас доделываем окончательно, а другой ждет очереди на отделку. Это все непросто. Но мы никуда не спешим.

— После отделки это будет круизный теплоход?

— В основном теплоход — для семьи, для отдыха наших друзей. У нас бизнес этот не очень развит. Многие стремятся побольше народу запихнуть на судно, сэкономить… Мы однажды попробовали организовывать круизы, так бедный теплоход чуть не разгромили. А это ведь часть нашей жизни! Поэтому отказались от этой затеи. Мы сейчас даем возможность людям работать — рабочих мест на воде не хватает, поэтому рады, что помогаем хотя бы небольшой части населения.

— Вы давно гастролируете в непрерывном режиме. Сейчас уже можете себе позволить выбирать комфортный темп работы?

— С возрастом начинаешь задумываться о здоровье. Когда один коллега ушел, второй… И умирают ведь молодыми… Последние лет десять мы подбираем себе комфортный график перелетов. Очень тяжело переносить несколько ночных перелетов или переездов подряд, частую смену часовых поясов. После бессонных ночей тратишь несколько дней на восстановление. Поэтому научились говорить нет. Мы себя любим и ценим. Конечно, хочется заработать, но не так, чтобы потом тратить эти деньги на лечение.

— Кстати, в «Яндексе» сейчас самый популярный запрос с вашими именами: «Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — состояние здоровья». Как вы себя чувствуете? После того, как вы недавно рассказали о своей болезни (базально-клеточный рак кожи. — Ред.), люди в соцсетях пишут о том, что стали чаще проходить обследование — возможно, своим признанием вы спасли кому-то жизнь…

— Спасибо, слава богу, у нас все хорошо! Действительно, теперь в нашем КВД врачи говорят, что пациентов стало больше. Люди побежали проверяться.

Потому что у каждого на теле с возрастом появляются различные новообразования. Нужно обращать на это внимание и показывать их врачам. Это не игрушка. Мы сами виноваты — посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами.

Понятно, что в молодости никто не знал, что солнце может так влиять на здоровье. Мне казалось, что вот позагораю и стану еще красивее. А потом бабахнуло!

— Какие советы просят у вас чаще всего?

— Люди пишут в Instagram и просят подсказать, в какую больницу, к какому врачу обратиться. Я веду с ними переписку, даю советы, основываясь на собственном опыте.

Рада хотя бы одному человеку в жизни помочь. Я на связи со своим онкологом, поэтому высылаю ему скрины текстов сообщений — так консультирую и направляю людей в нужном направлении.

Я ведь сколько лет ходила с пятном на ноге, никто мне толком ничего не сказал. Вот это ужасно! Ведь нужно просто взять гистологию, и все. Поэтому теперь люди сами заставляют врачей сделать гистологическое исследование.

— Вы ведь себя хорошо чувствовали, и если бы не сделали гистологию, то так бы и не узнали о проблеме?

— Да, болезнь на самочувствии сильно не отражалась. К счастью, наш недуг излечим. Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью.

— То, что вы с мужем за здоровьем следите, видно и по вашим стройным фигурам…

— Мы мало едим. Когда муж бросил курить, стал заедать тягу к сигарете, поэтому немного поправился. Потом кто-то ему сказал: «Ты чего так разъелся?» Витя быстро взял себя в руки и ел два раза в день по чуть-чуть почти целый год. И килограммы ушли. Теперь он держит этот вес. Мы не едим мяса, любим рыбу, иногда готовим индейку. Но раз в неделю нарушаем диету и позволяем себе что-то вкусненькое.

— То, что вы наслаждаетесь жизнью, видно по вашим видеозарисовкам в Instagram.

— Это наша жизнь! Без пошлости, без выпендрежа. Это не показуха и не вымученный сюжет — просто хорошее настроение, которым хочется делиться.

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