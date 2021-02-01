Самый инновационный фестиваль? Cyberfest Narva 2021

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В Нарве с 19 по 31 июля проходит летний фестиваль киберспорта, который организовала Эстонская Федерация Киберспорта. Самой главной задачей организаторы считают познакомить жителей города с возможностями, которые предоставляют современные технологии.

Семинар по кибербезопасности, прошедший 20 июля в Нарвском Колледже.

Один из главных инициаторов данного мероприятия и по совместительству генеральный секретарь Эстонской Федерации Киберспорта Алексей Гаранин рассказывает, что фишкой этого фестиваля станет молодежный «лайфстайл». «Это значит, что все волонтеры, техническая и медийная команды получают удовольствие от проекта и непосредственно участвуют в каждом дне мероприятия», - пояснил Алексей.

Что любопытно, почти вся основная команда фестиваля состоит из молодых волонтеров Нарвы, которые, в первую очередь, хотят хорошо провести время. Помимо киберспорта, одна из самых главных тем, которая проходит сквозной линией через все дни фестиваля, – получение знаний по кибербезопасности во время встреч с экспертами.

Алексей Гаранин: «Киберфест – это одно из самых инновационных мероприятий этого года, потому что в нём мы соединяем и киберспорт, и кибербезопасность, и робототехнику, и различные направления дигитального спорта, такие как виртуальная гребля, виртуальный велоспорт и многое другое».

Не только для молодых

Молодые люди точно смогут найти для себя то, что им по душе, да и они разбираются в новых технологиях лучше, чем большинство взрослых. Как же быть с теми, кто хочет поучаствовать в данном фестивале, но у него не хватает знаний? «Это очень интересный вопрос. Ответ заключается в том, кто является президентом Федерации. Им является Хейно Мяркс, который работал в системе военного спорта, был главой нескольких киберспортивных федераций, он давно в этой нише и старше большинства киберспортсменов Эстонии. Вся стратегия развития эстонского киберспорта направлена на то, чтобы объединять поколения, объединять людей, разные социальные сообщества. Например, недавно мы проводили небольшое мероприятие, в рамках которого смогли «размыть» границы между эстоноязычными любителями киберспорта и русскоязычными. Похожее мы стараемся делать и с поколениями. У нас много семинаров и встреч с экспертами, которые лучше помогут разобраться во всем этом. Сегодня мир меняется, особенно во времена ковида, мы понимаем, что киберспорт может быть хорошим инструментом объединения людей», - отвечает вице-президент Эстонской Федерации Киберспорта и бывший профессиональный киберспортсмен Игнат Бобрович.

НАША СПРАВКА

Киберфест в Нарве продолжается! Первая неделя фестиваля заполнена семинарами, проходящими в разных культурных объектах нашего города. В пятницу, 23 июля, в Astri Keskus состоится киберспортивный триатлон (виртуальная гребля), на выходных, 24-25 июля, состоятся отборочные матчи на чемпионат Эстонии по видоигре Dota 2, финал мы сможем увидеть в последний день фестиваля – 31 июля.

Всю программу можно посмотреть на сайте: cyberfest.e-sports.ee.





Даниил ВОЛОЦКОЙ

ФОТО: Даниил ВОЛОЦКОЙ