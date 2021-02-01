Сергей Горлач: «Если проекты не зависают — это и есть результат»

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Летом, как наше издание делало уже много раз, вместе с нашими читателями мы берем интервью у руководителя Нарвской горуправы, отвечающего за городское хозяйство. Сейчас этими вопросами ведает вице-мэр Сергей Горлач. Ведать продолжает, несмотря на ходившие о его отставке слухи, причиной которой могли стать разногласия вице-мэра и руководителей правящей коалиции Горсобрания по поводу его участия в предстоящих выборах.

Сергей Горлач: «‎Наше спасение - энергоемкое, наукоемкое производство на базе технопарков и промпарков»‎.

- Политика, как уже не раз имели возможность убедиться нарвитяне, играет в судьбе руководства горуправы серьезную роль: решили депутаты, что в их политических интересах - заменить персону, и завтра вам уже не нужно будет идти на работу. Эта нестабильность вам по рукам не бьет?

- Я вступал в должность, четко сознавая, что в любой момент депутаты могут решить, что я их по каким-то причинам не устраиваю. Но я шел не бояться, а работать. Я четко понимал, что получаю возможность изменить некоторые процессы в горуправлении, которым, как это виделось со стороны, не хватает доработки.

Сергей Горлач: «‎Пропускная способность Нарвы зависит не от ширины ул. Кереса, а от быстроты работы таможенного пункта»‎.

- Вы пришли из бизнеса, сейчас попробовали себя в роли чиновника. Что больше понравилось, что вам больше подошло?

- Конечно, в частном бизнесе интереснее и продуктивнее. Но в нашей ситуации это как раз и является целью: освежать чиновничью систему за счет приходящих из бизнеса. Даже за полгода работы на посту вице-мэра я смог увидеть, что пока система работает ужасно медленно. Принятие любых решений занимает очень много времени.

- Что вы сделали для того, чтобы поменять ситуацию?

- Одной из моих задач было ускорение принятие решений через координацию трех крупных департаментов: Архитектуры и городского планирования, Департамента развития, а также Департамента городского хозяйства. Мы стали, к примеру, проводить совместные совещания.

Даже за полгода работы на посту вице-мэра я смог увидеть, что пока система работает ужасно медленно. Принятие любых решений занимает очень много времени.

- На общем результате это как-то сказалось?

- Если все проекты продвигаются и не зависают — это и есть результат. На момент моего вступления в должность, то есть в январе, с крупными проектами в Нарве образовались сложности, с тем же скейт-парком, к примеру, о чем писала и ваша газета. Одни сложности в итоге решились, другие решаются, третьи на горизонте.

- Вы сказали, система медлительная. Может быть, слишком много у нас чиновников - один из наших читателей так прямо и спрашивает: когда будете сокращать? Или, наоборот, их не хватает — приходилось слышать и такое мнение.

- Для нормальной работы чиновников в горуправе достаточно. Просто в некоторых департаментах структура очень усложнена. Поэтому для того, чтобы решения принимались быстрее, необходимо изменить некоторые связи: ряд специалистов передвинуть из одного отдела в другой. Должен сказать, что отдельные чиновники очень перегружены.

- Вы как-то заметили, что никаких благ от своей многолетней приверженности Реформистской партии не имеете и на них не рассчитываете. Но сейчас вы вице-мэр, а реформисты — правящая партия. Нарва что-то выигрывает от этого?

- При такой фоновой ситуации мне проще решать вопросы, требующие выхода на министерства: с большинством министров я, что называется, на телефонной связи. Контакты тех, с кем еще не познакомился, могу получить в главной конторе партии. В то же время возможности прямого лоббирования интересов Нарвы мне пока не представилось: госбюджет к этому времени был уже составлен, но я надеюсь, что такая возможность еще будет, если местные выборы 2021 окажутся для меня удачными.

- Как выполняются графики наиболее важных инвестиционных проектов, реализуемых в Нарве?

- Начнем со сквера в Темном саду, это самый долгоиграющий наш проект. Несколько лет назад, напомню, он столкнулся с трудностями, а именно - подрядчик обанкротился. Сейчас работы ведутся в соответствии с определенными проекту сроками, в сентябре он должен быть закончен.

Темный сад - самый долгоиграющий проект - должен быть закончен в сентябре.

Строительство скейт-парка было запущено на ковидные деньги, готовили его на больших скоростях. Поэтому проект нуждался в доработке, что причиняло неудобства собственникам соседних земельных участков. Сейчас там все отрегулировано.

По объектам в Старом городе — Ратуша, Ратушная и Стокгольмская площади — возникли непредвиденные обстоятельства. В этом районе нет ливневой канализации, что по современным требованиям, которые к тому же постоянно ужесточаются, недопустимо.

Надо сказать, что отсутствие в некоторых местах города ливневой канализации стало для нас помехой и по другим проектам. И, конечно, создает трудности для городского хозяйства в целом. К примеру, в конце мая, когда шли проливные дожди, на городские очистные поступило в 2,5 раза больше стоков, чем позволяет мощность этих сооружений. При такой ситуации очистные могут просто выйти из строя. Кроме этого, очистка ливневых стоков — это дополнительные расходы «Нарва Веси», хотя они вполне могли бы уходить в реку, очищаясь сквозь песчаные фильтры.

В результате многократных обсуждений этой проблемы с водоканалом было решено построить ливневую канализацию от улицы Вестервалли до ул. Суур, чтобы собрать стоки со всего квартала. Сам проект строительства ратуши - долгосрочный, так что на сроках его выполнения это не отразится.

- Однако большого оживления на ратуше не наблюдается...

- Пока застройщик только вскрыл перекрытия, изучил, из каких материалов здание построено, раньше в его распоряжении была лишь проектная документация. Основные работы должны начаться в конце лета – начале осени.

Строительство Стокгольмской площади находится на этапе проектирования. Помимо проблемы с ливневой канализацией там возник также вопрос по обновлению теплотрассы, чтобы через какое-то время площадь не пришлось вскрывать. «Нарва Союсвырк» сделали очень грамотное предложение, и мы их поддержали.

Транзитная дорога (TEN-T): сейчас все идет более-менее в сроках, хотя опять-таки возникали сложности, связанные с отводом ливневых стоков с конца ул. Кереса-начала ул. Раху. Поэтому было принято решение построить в районе пруда на ул. Выйду дренажные сооружения, чтобы вода с дорог в пруд не попадала, иначе мы его загубим. С кольцевой развязкой на ул. Пушкина, которую тоже ждет обновление в рамках TEN-T, все в порядке. Единственное, что мне не нравится, это перспективы перекрестка Кереса-Креэнхольми. Кто-то в свое время решил, что Нарве необходимо помочь с увеличением пропускной транзитной способности. Поэтому в некоторых местах дорога будет, по моему мнению, излишне расширена, причем за счет деревьев. Но пропускная способность Нарвы зависит не от ширины ул. Кереса, а от быстроты работы таможенного пункта. Если такая необходимость все же имеется, расширить следует весь транзитный путь, в предлагаемом же варианте на ул. Раху по направлению из Таллинна в Санкт-Петербург одна полоса, а в районе перекрестка Кересе-Креэнхольми их 4.

Работы по виадукам находятся на стадии проектирования. Весной были сделаны решения по расширению там пешеходных зон и плюс теперь на виадуке по ул. Раху удастся обустроить большую велопешеходную дорожку, чтобы была возможность пересекать железную дорогу на велосипеде. Это очень существенно, поскольку в ближайшее время через железную дорогу в Нарве останется только один переход - на перекрестке Кереса-Выйду, на остальных Eesti Raudtee в целях безопасности людей устанавливает заграждение.

Сами же дорожные работы в рамках TEN-T развернутся в конце года.

Строительство скейт-парка было запущено на ковидные деньги, готовили его на больших скоростях.

- Когда снесут городские «развалюхи», в том числе общежитие Виру, 3, бывшие детские сады Рюютли, 8, Виру, 4?

- Первые два - думаю, в течение июля-августа. По Виру, 4 идет судебное разбирательство, на время которого оно должно быть законсервировано. Кстати, одна из идей по Старому городу предусматривает снос там нескольких зданий, но мне кажется, это далекое будущее.

- Вы участвовали во множестве мозговых атак по поводу будущего Нарвы. Что бы здесь должно, на взгляд главного хозяйственника, в ближайшие годы произойти, чтобы жители могли сказать: «Повезло же мне с городом!».

- Когда мы занимались составлением Программы развития Нарвы, за крайнюю дату брали 2035 год. Начать, я думаю, следует с приведения технических систем города к уровню современных требований: водопроводы, канализация, теплосети, дороги. В противном случае многие наши расходы бессмысленны. К примеру, расположенные на участках без ливневой канализации дороги и тротуары разрушаются ускоренными темпами.

Необходимо инвестировать в жилой фонд: приводить в порядок существующие дома, строительство нового жилья оставив частному бизнесу.

И если у нас будет нормальная техническая инфраструктура, современные условия для проживания, за этим последует открытие новых предприятий. Я верю, что сфера туризма для Нарвы перспективна, но основным вектором развития она быть не может. Все-таки зарплаты в этой сфере невысокие. Наше спасение - энергоемкое, наукоемкое производство на базе технопарков и промпарков. Только там будут появляться высокооплачиваемые, интересные для молодежи рабочие места.





Ответы Сергея Горлача на вопросы читателей

1. Когда будет введен в эксплуатацию зал ожидания автовокзала? Лето пролетит быстро, и в непогоду пассажирам негде будет укрыться.

- Это был совместный проект города Нарва и Eesti Raudtee AS: город должен был сделать всю инфраструктуру за пределами здания, а «Железная дорога» — обустроить здание. В части инвестиций обеими сторонами обязательства были выполнены, объект сдан в эксплуатацию.

Для того, чтобы заниматься залом ожидания, камерой хранения, кафе, Eesti Raudteе ищет оператора и дважды организовывало конкурс, но желающих не нашлось.

Здание стоит на балансе Eesti Raudtee, поэтому как скоро зал ожидания автовокзала начнет действовать - зависит от желания и возможностей предприятия. Эти же вопросы мы задавали им письменно, ответа пока нет.

2. У ТЦ “Фама” сделали мини-автовокзал. Надо бы тогда и павильончик сделать, как на городских маршрутах.

- Новая остановка - это идея бизнесменов: перевозчик совместно с торговым центром Fama изменили маршрут автобусов, горуправа это изменение согласовала. Остановка автобуса расположена на участке, который является частной территорией, это собственность торгового центра. Город не может строить объекты на частной территории. Если предприниматели посчитают, что павильон им нужен, они его и сделают.

3. Будет ли убран в рамках реновации освещения по Таллиннскому шоссе столб напротив магазина «Темпо», стоящий по центру тротуара ? Столб мешает уборке тракторами и, как следствие, там всю зиму сугробы и травмоопасные тропинки.

- Этот столб переместят в другое место. Поэтому проблемы, которые он сейчас создает, будут ликвидированы.

4. Будет ли этим летом работать фонтан в замковом парке? Фонтана у «Ругодива» мы уже лишились. Нарва вся стоит в воде, а освежиться у воды негде.

- Как замковый парк, так и фонтан принадлежат ЦУ «Нарва музей». По моей информации, в механизме фонтана появилась неисправность. Музею это известно, он занимается проблемой, и, я надеюсь, решит ее в ближайшее время.

5. В Старом городе уличные фонари горят с 21 часа до 4 часов. Но ведь сейчас светло. Не по-хозяйски.

- На протяжении почти 10 лет конкурсы на обслуживание уличного освещения в Нарве выигрывала одна и та же фирма. У нее был большой опыт, ее сотрудники знали все городские проблемы, поэтому действовали быстро и оперативно. Конкурс госпоставки в конце 2020-го года выиграла другая фирма, она иногородняя. С января 2021 года новый подрядчик начал действовать в Нарве, но нас как заказчика его работа не устраивает. Скорее всего, дело закончится либо расторжением договора, ибо судебными разбирательствами.

Письмо с предложением расторгнуть договор в случае, если фирме трудно выполнять его условия, им уже отправлено.

6. На улице Пушкина сделали новое кольцо. Перед пешеходным переходом поставили рекламный щит, который закрывает обзор водителям. Зачем в Нарве наставили эти рекламные щиты (другой у «Ругодива»), которые мешают передвижению пешеходов и велосипедов (самокатов) и перекрывают водителям видимость в зоне пешеходных переходов?

- Если кто-то видит, что рекламный щит закрывает обзор водителя, прошу сообщать мне об этом с предоставлением фото, поскольку в рамках проектирования перекрестка на ул. Пушкина проект проходил различные экспертизы, все рекламные щиты были согласованы и информации о помехах для водителей нам не поступало. До этого мешал водителям возле Пушкина 11, сейчас там этой рекламной конструкции нет.

7. - Почему не косят траву на Таллиннском шоссе в районе автозаправки за ТЦ «Астри»?

- Опять никто не косит траву на территории у КТ Пушкина, 17. Каждый год надо кого-то теребить, чтобы скосили траву за бывшим магазином «Лилия».

- По моей информации, траву на городской земле уже скосили, даже чересчур. Если где-то не косят — высылайте мне на почту снимок этого места. Могу только предположить, что до каких-то участков очередь еще не дошла: как только появилась погода и почва стала твердой, то есть на ней уже можно было работать с применением техники, всем сразу понадобилось скосить газоны. Поэтому территории, которые находятся на границе города или в малопроходимых местах, согласно нашим установкам подрядчики косили в последнюю очередь, требующие большего внимания — как можно скорее.

8. - Когда дому Пушкина, 17 вернут часы? Где они, если не круглые, то хотя бы квадратные?

- Думаю, часы появятся там в следующем году. У нас в планах купить новые часы, возможно, под старину. Старые, которые были переданы в музей, но никакой исторической ценности не имеют, устанавливать заново смысла нет.





Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова