Крупные потребители в Нарве смогут экономить, получая электроэнергию

Дата публикации: Сегодня, 12:30 Просмотрено: 140

В понедельник в офисе Балтийской электростанции было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве с целью строительства в Нарве прямых линий для крупных потребителей. При подключении к прямой линии расходы компаний на электроэнергию снизятся примерно на 30%.

Подписавшие соглашение о сотрудничестве руководители считают, что его реализация выгодна всем, в том числе и рядовым потребителям электроэнергии. Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Сотрудничество прежде всего касается двух промышленных парков в Нарве – ЦУ «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) и технопарка Enefit в Нарве, которые, как было отмечено на церемонии подписания, могут восприниматься как конкуренты, но в действительности хотят объединить свои усилия по созданию лучших возможностей роста для компаний в Ида-Вирумаа. А первыми выгодоприобретателями от такого их совместного шага будут два крупных нарвских предприятия: Aquaphor International и MAST Europe, расположенные поблизости Балтийской электростанции, на территории IVIA. Для них будет создана точка подключения к прямой линии Балтийской электростанции.

По словам председателя правления Enefit Power Андреса Вайнола, подключаясь к прямой линии, энергоемкие промышленные предприятия за счет отсутствия сетевой платы получают более дешевую электроэнергию.

Соответственно, появляется в этом процессе еще одна заинтересованная сторона: город Нарва. От его имени свою подпись под документом поставила мэр Нарвы Катри Райк.

Сохранение рабочих мест и создание новых – основная задача города Нарвы, в которой на сегодняшний день 3 с половиной тысячи безработных, сказала на церемонии подписания Катри Райк.

Доступные высококвалифицированные специалисты и более низкие цены на электроэнергию, безусловно, являются тем бонусом, благодаря которому инвесторы обращают свой взгляд в сторону Нарвы.

- Доступные высококвалифицированные специалисты и более низкие цены на электроэнергию, безусловно, являются тем бонусом, благодаря которому инвесторы обращают свой взгляд в сторону Нарвы, - сказала мэр. По ее мнению, это тем более важно, что Нарва была и останется промышленным городом, чем можно только гордиться.

Инвестиционная привлекательность — хороший шанс для Нарвы и в целом Ида-Вирумаа, чтобы из депрессивного региона превратиться в благополучный. Именно над этим сейчас активно работает IVIA, подчеркнул в небольшом интервью нашей газете руководитель целевого учреждения Теэт Куусмик. В этом смысле подписание пятистороннего соглашения и его реализация — уникальный аргумент для привлечения прямых иностранных инвестиций, - считает он. В целом же список действий в этом направлении достаточно обширный, включая, к примеру, создание небольшого аэропорта под Ольгина. Работа, однако же, идет.

Еще одним важным фактором, который стимулирует интерес крупных промышленников, особенно из Северных стран, является производство зеленой энергии, отмечалось на церемонии. На этом фоне к 2025 году Eesti Energia планирует перевести Балтийскую электростанцию на возобновляемые источники энергии. «Уже сегодня клиенты технопарка Enefit в Нарве могут потреблять электроэнергию, около 30% которой производится из древесных отходов», – сказал Вайнола.



Соглашение подписано, что дальше? Планируется, что инфраструктура для подсоединения к прямым линиям будет построена через год. Расходы на реализацию проекта предполагается разделить между партнерами по соглашению. В августе за денежной поддержкой для финансирования прямого подключения к электросети городская управа Нарвы обратится к городскому собранию.





СПРАВКА В период с 2023 по 2025 год планируется подключить к прямой линии Балтийской электростанции и других крупных потребителей, находящихся на территории промышленных зон.





Татьяна ЗАВЬЯЛОВА